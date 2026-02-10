x

Perú sube el precio de entrada a Machu Picchu desde mayo: estas serán las nuevas tarifas

El boleto para turistas extranjeros costará 163 soles. El Gobierno asegura que el aumento busca financiar la conservación del sitio arqueológico y mejorar la infraestructura.

    Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú y Patrimonio de la Humanidad, ajustará sus tarifas de ingreso a partir de mayo como parte de un plan para financiar su conservación y mantenimiento ante la creciente presión de visitantes. FOTO: colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Visitar Machu Picchu será más caro a partir del 1 de mayo. El Gobierno de Perú confirmó un incremento en las tarifas de ingreso al santuario histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y principal atractivo turístico del país

Conozca: Camine conmigo: una noche a ciegas para llegar a El Tabor, la piedra más alta de Antioquia

La medida, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pretende garantizar recursos para la conservación ambiental, el mantenimiento de senderos y la protección de la zona arqueológica, que recibe miles de visitantes cada día y enfrenta un creciente desgaste por la presión turística.

¿Cuánto costará la entrada?

El ajuste impactará especialmente a los viajeros internacionales. Los turistas extranjeros adultos deberán pagar 163 solescerca de 50 dólares—, lo que representa un aumento de 11 soles frente a la tarifa actual.

Para menores de edad extranjeros también habrá alza, aunque menor.

En el caso de peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andinacomo colombianos, ecuatorianos y bolivianos— el incremento será más moderado. Sin embargo, operadores advierten que cualquier aumento en la entrada eleva el presupuesto total del viaje, que ya incluye transporte interno, trenes, alojamiento y alimentación.

¿Por qué suben los precios?

Las autoridades explicaron que la actualización de tarifas había sido aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero se aplazó durante varios años por la pandemia y la recuperación del sector turístico.

Ahora, con el repunte del flujo internacional, el Ejecutivo decidió activar el ajuste para financiar:

- Conservación de senderos y estructuras arqueológicas

- Protección de ecosistemas naturales

- Mejoras en accesos y seguridad

- Gestión ambiental del área protegida

El Gobierno sostiene que el sitio no puede operar con los mismos ingresos mientras aumenta la demanda y el desgaste del entorno.

¿Qué pasará con aquellos que ya habían comprado entradas?

Uno de los puntos que aún genera dudas es si el incremento aplicará a entradas adquiridas con anticipación para la temporada alta de junio y julio.

Las autoridades indicaron que el tema está en evaluación, por lo que agencias de viaje recomiendan a los turistas verificar las condiciones de sus boletos en los canales oficiales para evitar sobrecostos de última hora.

Con más de cuatro décadas como Patrimonio de la Humanidad y convertido en el motor del turismo peruano, Machu Picchu enfrenta el reto de equilibrar su atractivo global con la necesidad de preservar uno de los tesoros arqueológicos más importantes de América Latina.

Turismo
Historia
Viajes
Patrimonio
precio
Visita
Perú
