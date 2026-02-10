Perú sube el precio de entrada a Machu Picchu desde mayo: estas serán las nuevas tarifas

Visitar Machu Picchu será más caro a partir del 1 de mayo. El Gobierno de Perú confirmó un incremento en las tarifas de ingreso al santuario histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y principal atractivo turístico del país
Conozca: Camine conmigo: una noche a ciegas para llegar a El Tabor, la piedra más alta de Antioquia
La medida, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pretende garantizar recursos para la conservación ambiental, el mantenimiento de senderos y la protección de la zona arqueológica, que recibe miles de visitantes cada día y enfrenta un creciente desgaste por la presión turística.