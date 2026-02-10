Perú sube el precio de entrada a Machu Picchu desde mayo: estas serán las nuevas tarifas

Visitar Machu Picchu será más caro a partir del 1 de mayo. El Gobierno de Perú confirmó un incremento en las tarifas de ingreso al santuario histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y principal atractivo turístico del país Conozca: Camine conmigo: una noche a ciegas para llegar a El Tabor, la piedra más alta de Antioquia La medida, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pretende garantizar recursos para la conservación ambiental, el mantenimiento de senderos y la protección de la zona arqueológica, que recibe miles de visitantes cada día y enfrenta un creciente desgaste por la presión turística.

¿Cuánto costará la entrada?

El ajuste impactará especialmente a los viajeros internacionales. Los turistas extranjeros adultos deberán pagar 163 soles —cerca de 50 dólares—, lo que representa un aumento de 11 soles frente a la tarifa actual. Para menores de edad extranjeros también habrá alza, aunque menor.

En el caso de peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andina —como colombianos, ecuatorianos y bolivianos— el incremento será más moderado. Sin embargo, operadores advierten que cualquier aumento en la entrada eleva el presupuesto total del viaje, que ya incluye transporte interno, trenes, alojamiento y alimentación.

¿Por qué suben los precios?

Las autoridades explicaron que la actualización de tarifas había sido aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero se aplazó durante varios años por la pandemia y la recuperación del sector turístico. Ahora, con el repunte del flujo internacional, el Ejecutivo decidió activar el ajuste para financiar: - Conservación de senderos y estructuras arqueológicas - Protección de ecosistemas naturales - Mejoras en accesos y seguridad - Gestión ambiental del área protegida El Gobierno sostiene que el sitio no puede operar con los mismos ingresos mientras aumenta la demanda y el desgaste del entorno.

¿Qué pasará con aquellos que ya habían comprado entradas?