Con carbón, motos eléctricas o paneles solares: así afrontan la crisis energética los cubanos

Tras semanas de apagones masivos que duran horas, los habitantes de la isla buscan soluciones para afrontar la crisis.

  La crisis energética lleva ocurriendo ya desde hace varias semanas en la isla. Sus habitantes buscan soluciones para afrontar la situación. Foto: AFP.
    La crisis energética lleva ocurriendo ya desde hace varias semanas en la isla. Sus habitantes buscan soluciones para afrontar la situación. Foto: AFP.
Agencia AFP
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 1 hora
bookmark

Ante la oscuridad solo queda buscar soluciones. Los habitantes de la isla han encontrado nuevas formas para sobrevivir a la crisis energética que afronta el país desde hace ya varias semanas. Con reservas de carbón, motos eléctricas o paneles solares, las personas están encontrando alternativas para subsistir ante los apagones masivos.

Así se adaptan. Tal vez sea el puro ingenio latino o las veces en las que esto ya se ha repetido antes en la isla, lo que ha llevado a sus habitantes a ‘rebuscárselas'.

En una carretera periférica al sureste de la capital, varios vendedores improvisan puntos de venta donde ofrecen sacos de carbón directamente sobre el asfalto, junto a braseros artesanales fabricados con piezas recicladas, como antiguos tambores de lavadora, o versiones más elaboradas.

“Todo el mundo sabe lo que viene ahora. No tenemos combustible en el país, hay que tomar alternativas”, afirma a la AFP Niurbis Lamothe, una empleada estatal de 53 años, tras comprar una cocina artesanal de carbón.

El costo de estos insumos no es menor. Una bolsa de carbón vegetal puede alcanzar los 2.600 pesos cubanos (unos 5,25 dólares), cerca del 50 % del salario medio mensual. “Se apretó el zapato más de lo que estaba”, le comentó una compradora que prefiere no revelar su nombre a la agencia de noticias anteriormente mencionada.

Madre de una niña pequeña, explica que su sueldo no le permite adquirir una planta eléctrica o una batería de litio para enfrentar los cortes de luz, que pueden extenderse entre 10 y 12 horas diarias. “Esta es la vía más asequible al bolsillo”, señaló.

La demanda de este combustible se ha disparado. Yurisnel Agosto, un comerciante de 36 años, asegura que “nunca había vendido tanto”. Antes, sus principales clientes eran pizzerías y restaurantes, pero ahora el carbón se ha vuelto indispensable en los hogares. “La gente viene y compra tres sacos para prepararse para cuando no haya electricidad”, dijo.

La crisis energética se suma al deterioro general de la economía cubana, marcada en los últimos años por la escasez de bienes básicos, la falta de combustible y los apagones recurrentes.

A ello se añade el endurecimiento de las restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos, que mantiene un embargo sobre la isla desde hace más de seis décadas, y la incapacidad de la economía para recuperarse. En 2025, el producto interno bruto se contrajo alrededor de un 5 %, según un informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

El recrudecimiento: la captura de Maduro

Muchos cubanos recuerdan el “período especial” de los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética, cuando el país enfrentó una crisis profunda por la pérdida de su principal aliado económico. A partir de 2000, Venezuela asumió el papel de proveedor de petróleo, pero la reciente captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas en una incursión militar estadounidense, volvió a encender las alarmas en la isla, que ya tenía dificultades para cubrir siquiera la mitad de su demanda eléctrica.

En este contexto, los paneles solares se han convertido en una alternativa cada vez más buscada. Desde 2024, las empresas dedicadas a su instalación se han multiplicado, impulsadas por las facilidades de importación otorgadas por el Gobierno.

Ese ‘rebusque’, que es una de las características aparentes de los latinoamericanos, ante emergencias de tal magnitud como la que están viviendo en la isla, no pareciera ser suficiente. Cada vez más las opciones se agotan y los habitantes que padecen las decisiones de sus gobernantes se quedan sin soluciones a la adversidad.

Lea también: Cuba, asfixiada por Estados Unidos, anuncia que tampoco tiene combustible para aviones

