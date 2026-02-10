Con carbón, motos eléctricas o paneles solares: así afrontan la crisis energética los cubanos

Ante la oscuridad solo queda buscar soluciones. Los habitantes de la isla han encontrado nuevas formas para sobrevivir a la crisis energética que afronta el país desde hace ya varias semanas. Con reservas de carbón, motos eléctricas o paneles solares, las personas están encontrando alternativas para subsistir ante los apagones masivos. Así se adaptan. Tal vez sea el puro ingenio latino o las veces en las que esto ya se ha repetido antes en la isla, lo que ha llevado a sus habitantes a ‘rebuscárselas'. En una carretera periférica al sureste de la capital, varios vendedores improvisan puntos de venta donde ofrecen sacos de carbón directamente sobre el asfalto, junto a braseros artesanales fabricados con piezas recicladas, como antiguos tambores de lavadora, o versiones más elaboradas. “Todo el mundo sabe lo que viene ahora. No tenemos combustible en el país, hay que tomar alternativas”, afirma a la AFP Niurbis Lamothe, una empleada estatal de 53 años, tras comprar una cocina artesanal de carbón.

El costo de estos insumos no es menor. Una bolsa de carbón vegetal puede alcanzar los 2.600 pesos cubanos (unos 5,25 dólares), cerca del 50 % del salario medio mensual. “Se apretó el zapato más de lo que estaba”, le comentó una compradora que prefiere no revelar su nombre a la agencia de noticias anteriormente mencionada. Madre de una niña pequeña, explica que su sueldo no le permite adquirir una planta eléctrica o una batería de litio para enfrentar los cortes de luz, que pueden extenderse entre 10 y 12 horas diarias. “Esta es la vía más asequible al bolsillo”, señaló. La demanda de este combustible se ha disparado. Yurisnel Agosto, un comerciante de 36 años, asegura que “nunca había vendido tanto”. Antes, sus principales clientes eran pizzerías y restaurantes, pero ahora el carbón se ha vuelto indispensable en los hogares. “La gente viene y compra tres sacos para prepararse para cuando no haya electricidad”, dijo. La crisis energética se suma al deterioro general de la economía cubana, marcada en los últimos años por la escasez de bienes básicos, la falta de combustible y los apagones recurrentes. A ello se añade el endurecimiento de las restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos, que mantiene un embargo sobre la isla desde hace más de seis décadas, y la incapacidad de la economía para recuperarse. En 2025, el producto interno bruto se contrajo alrededor de un 5 %, según un informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

