Gobernadores proponen usar regalías no ejecutadas para atender emergencia invernal

La Federación Nacional de Departamentos (FND) propuso utilizar más de $6 billones en saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para atender la emergencia económica y ambiental derivada de las graves inundaciones en las regiones Caribe y Pacífica del país.

La iniciativa fue planteada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente, Gustavo Petro, como una medida transitoria para financiar la atención, mitigación y recuperación de las zonas afectadas sin desfinanciar a las entidades territoriales.

Según explicó Zuleta, los recursos disponibles corresponden a partidas no ejecutadas en los sectores de Ambiente, por cerca de $1,5 billones, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, por aproximadamente $4,6 billones, que podrían reorientarse hacia la gestión del riesgo, la atención de desastres naturales y la protección del sustento de las comunidades afectadas.