Gobernadores proponen usar regalías no ejecutadas para atender emergencia invernal

La propuesta hecha por los mandatarios departamentales permitiría que se ponga a disposición de la atención de la crisis alrededor de 6 billones de pesos.

  • Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) lideró la propuesta en el Consejo de Ministros ejecutado en cabeza del presidente Gustavo Petro. Fotos: Alcaldía de Montería y @ErasmoZB
    Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) lideró la propuesta en el Consejo de Ministros ejecutado en cabeza del presidente Gustavo Petro. Fotos: Alcaldía de Montería y @ErasmoZB
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

La Federación Nacional de Departamentos (FND) propuso utilizar más de $6 billones en saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para atender la emergencia económica y ambiental derivada de las graves inundaciones en las regiones Caribe y Pacífica del país.

La iniciativa fue planteada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente, Gustavo Petro, como una medida transitoria para financiar la atención, mitigación y recuperación de las zonas afectadas sin desfinanciar a las entidades territoriales.

Lea también: “Urrá lo maneja hace 4 años el gobierno de Petro”: gobernador Zuleta sobre el control de la hidroeléctrica

Según explicó Zuleta, los recursos disponibles corresponden a partidas no ejecutadas en los sectores de Ambiente, por cerca de $1,5 billones, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, por aproximadamente $4,6 billones, que podrían reorientarse hacia la gestión del riesgo, la atención de desastres naturales y la protección del sustento de las comunidades afectadas.

El Gobernador señaló que la propuesta busca respetar la autonomía territorial consagrada en la Constitución y evitar impactos negativos sobre los ingresos departamentales, así como efectos colaterales como el aumento del contrabando de licores y cigarrillos.

“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar la autonomía territorial ni los ya limitados ingresos de los departamentos”, afirmó Zuleta.

El presidente de la FND insistió en que existen “importantes bolsas de recursos que hoy no se están utilizando” y que podrían destinarse a la estructuración de proyectos orientados a la recuperación económica de sectores estratégicos y a la atención de emergencias en los territorios.

La Federación reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno en la definición de soluciones urgentes para enfrentar la emergencia y evitar la extensión de sus efectos, un tema que será abordado en la próxima cumbre de gobernadores, convocada para los días 18 y 19 de febrero de 2026 en el departamento de Córdoba.

Siga leyendo: Toque de queda en Montería por inundaciones: horarios y barrios afectados

