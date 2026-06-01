Desinformación y polarización preocupan para la segunda vuelta, advierte la Defensoría del Pueblo

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que la elección se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional. Según explicó, la entidad recibió reportes sobre 369 incidentes durante la jornada, aunque estos no tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las votaciones.
Sin embargo, la funcionaria advirtió que el análisis del proceso electoral no puede limitarse únicamente al día de las elecciones. A su juicio, tanto la campaña como el desarrollo de los comicios estuvieron acompañados de distintos riesgos que exigen atención en el periodo previo a la segunda vuelta presidencial.
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“Las tres semanas previas a la segunda vuelta son fundamentales para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas”, afirmó Iris Marín Ortiz.