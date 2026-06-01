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¿Es el fin de los debates presidenciales? De la Espriella y Cepeda pasaron a segunda vuelta sin asistir a ellos

Los eventos en tarimas, las redes sociales y el marketing político se impusieron sobre esta expresión democrática.

  • En la presente campaña, los protagonistas de los debates fueron los candidatos que finalmente se quedaron relegados en las urnas. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    En la presente campaña, los protagonistas de los debates fueron los candidatos que finalmente se quedaron relegados en las urnas. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron pasar a la segunda vuelta presidencial sin asistir a los debates con sus contrincantes, lo que deja en entredicho la utilidad de esta instancia democrática para conquistar a los electores.

De acuerdo con la Registraduría, el representante de la derecha obtuvo 10.361.499 votos, que equivalen al 43,74% de los sufragios; mientras que su contendor de la izquierda alcanzó 9.688.361 (40,90%).

Ninguno de ellos participó en los debates citados por medios de comunicación, gremios o universidades, rechazando la posibilidad de exponer sus programas y que los electores pudieran compararlos con los demás aspirantes.

Cepeda amagó con acceder a un debate con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pero imponiendo unas condiciones, y el evento al final no se concentró.

Por su ausencia, ambos candidatos fueron tildados de cobardes por sus opositores, aunque esto no hizo mella en sus campañas, que apelaron a las entrevistas individuales, las redes sociales y los actos en tarima para captar a sus votantes.

Las razones para la inasistencia tienen múltiples explicaciones, la mayoría de las cuales se manejaron de forma reservada en el seno de cada candidatura: debilidades en la oratoria, temor a una “encerrona” propiciada por varios rivales, desconfianza en la imparcialidad de los medios de comunicación o agremiaciones que convocaron a la discusión, antecedentes de candidatos que perdieron puntos luego de los debates o simples estrategias de comunicaciones.

Juan David Escobar, profesor de Geopolítica y director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit, consideró que “los debates son como peleas de gallos, pero por el formato no son espacios para ilustrar sobre las propuestas con profundidad, sino que solo hacen evidentes los errores o las metidas de pata”.

Añadió que “los resultados de la primera vuelta demuestran que la discusión es ideológica y menos programática, y por lo tanto la gente no tiene interés de detalles como si podría darse cuando el espectro está más distribuido”.

El docente y analista político Jorge Andrés Rico Zapata comentó que los debates “sí son importantes, pero no necesariamente influyentes. En este escenario electoral no hay un choque de argumentos, sino de emociones y utilidad”.

A juicio del experto, “los seguidores de Cepeda no necesitan un debate para reforzar su apoyo, el candidato así lo entendió y por eso sus apariciones eran ante masa pública, con hoja en mano y ante su población base, que en ocasiones ni sabía por qué estaban ahí. Pero eran masa. En el caso de De la Espriella, hubo muchos sectores que se vincularon por decisión y otros que sintieron que votar por él era útil para oponerse y derrotar el proyecto político de la izquierda”.

Según Rico, “en el caso de Paloma y Abelardo si hubiera sido relevante el debate. En el caso de Cepeda y Abelardo hubiera sido importante, pero no definitivo”.

Para el docente, la campaña de De la Espriella se concentró en el desarrollo de marca, mientras que en la de Cepeda la estrategia se fundamentó en la agitación de las bases sociales.

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“Las dimensiones argumentativas y de confrontación en este espacio hoy no son muy reclamadas por la sociedad, debido a que hay una radicalización de los discursos y de la opinión pública, lo cual significa que se desborda la polarización, la cual es natural en una democracia, pero se llega a radicalizar desde el fervor y el fundamentalismo a favor de un sector, sin reflexionar mucho sobre un mensaje”, concluyó.

¿Habrá debate en la segunda vuelta?

Ahora, en la antesala de la segunda vuelta presidencial, Cepeda fue quien propuso el debate a De la Espriella.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, informó en su perfil de X.

El rival no tardó en contestarle por la misma red social: “¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”.

En un segundo mensaje indicó que “aquí está el debate, @IvanCepedaCast. Martes 9 de junio, 7:00 p.m. Acepta los resultados y acepta el debate sin tus nefastas condiciones y con fórmulas vicepresidenciales”.

En un acto público realizado este lunes, Cepeda agregó que “no vamos a ir a ese debate con ayudas. Es entre él y yo, es un duelo”.

¿Por qué ahora sí les interesa el debate? Al respecto, Escobar expuso que “cuando son dos candidatos el sentido del debate y el tiempo para hablar es más pertinente que cuando hay que invitar a muchos”.

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