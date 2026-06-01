Con el regreso de Mayra Ramírez, la Selección Colombia se alista en Cali para el duelo ante Uruguay

La Selección Colombia femenina que dirige Ángelo Marsiglia ya inició su concentración en Cali para preparar lo que será el duelo del viernes, en el Pascual Guerrero ante Uruguay, por la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La gran novedad de la convocatoria es el regreso de la delantera Mayra Ramírez, quien ya se recuperó de la lesión que la sacó desde 2025 y ahora vuelve para retomar la competencia con la Selección en busca de la clasificación al Mundial.

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Las primeras en llegar a la concentración este domingo fueron Katherine Tapia, Lorena Bedoya, Catalina Pérez, Michelle Vásquez, Wendy Bonilla, Ilana Izquierdo, Gaby Rodríguez, Ángela Barón y Yirleidis Quejada.

Este lunes eran esperadas las otras 10 jugadoras para seguir complementando la nómina de las convocadas por Marsiglia para el partido del viernes, a las 6:00 de la tarde, en el Pascual Guerrero, ante Uruguay que podría confirmar a las colombianas en el Mundial de Brasil 2027.

Las últimas en llegar serán precisamente las jugadoras de Inglaterra: Mayra, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas, quienes tuvieron competencia el fin de semana.