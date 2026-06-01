The New York Times acusó a empresas de IA de robar “sin escrúpulos la propiedad intelectual” de los medios

Las empresas de inteligencia artificial “roban sin escrúpulos la propiedad intelectual” de los medios de información, lo que desembocará en un mundo con “menos periodistas”, advirtió el lunes el máximo responsable del diario estadounidense The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger.

“Nuestra profesión fue demasiado discreta, demasiado pasiva y estuvo demasiado dividida ante los abusos cometidos por las empresas que están provocando la revolución de la inteligencia artificial”, dijo el presidente y director del prestigioso diario, en el 77º encuentro de la Asociación Mundial de Editores de Prensa (WAN-IFRA), en la ciudad francesa de Marsella.

Entérese: El cuento que ganó un premio literario internacional y que nadie sabe si fue escrito con inteligencia artificial

Las empresas de IA están llevando a cabo “un robo sin escrúpulos de la propiedad intelectual que se produce a una escala sin precedentes”, advirtió.

En su opinión, estas empresas tienen “un control desmesurado sobre nuestros datos y nuestra atención”, pero “no cumplen con una responsabilidad fundamental que se desprende de ese poder: garantizar al público el acceso a información y noticias fiables”.