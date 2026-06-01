Muerte de Alexander en Guatapé: MinTransporte reveló posibles fallas en seguridad en el planchón y advirtió sanciones

El Ministerio de Transporte advirtió lunes este 1 de junio sanciones por posibles incumplimientos en las normativas de seguridad vigentes en el caso de la muerte del joven Alexander Avendaño, ocurrida el pasado 24 de mayo en el embalse El Peñol, en Guatapé, en el oriente de Antioquia.
Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho, la cartera de Transporte reiteró que la protección de la seguridad de los usuarios del transporte fluvial son principios irrenunciables.
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