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De la Espriella confirma el restablecimiento de relaciones con Israel: “Colombia recuperará sus aliados”

La decisión generó reacciones del presidente Gustavo Petro y de la Organización para la Cooperación Islámica.

  • De la Espriella confirmó que restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel desde el 7 de agosto. FOTO: Colprensa
    De la Espriella confirmó que restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel desde el 7 de agosto. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, restablecerá “la alianza histórica con Israel”, una decisión que incluirá el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén.

El anuncio se produjo luego del acuerdo alcanzado el miércoles en Washington entre el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el próximo canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

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De acuerdo con la oficina de prensa del mandatario electo, el entendimiento contempla varias medidas para reactivar las relaciones diplomáticas entre ambos países. “El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí”, señaló el comunicado.

La decisión revierte el rumbo adoptado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024, en respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Durante la campaña presidencial, De la Espriella había anunciado que restablecería esos vínculos en caso de llegar al poder.

“La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, agregó el comunicado del presidente electo.

Hoja de ruta para las relaciones entre Colombia e Israel

Según la información oficial, la hoja de ruta acordada entre Gideon Sa’ar y Omar Bula Escobar también establece que Colombia “retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas”.

Asimismo, el documento indica que el país “retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, proceso al que el Gobierno de Gustavo Petro vinculó a Colombia.

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Antes de la ruptura de relaciones diplomáticas, Israel mantenía cooperación con Colombia en áreas como seguridad y tecnología. Además, era proveedor de material de defensa para el país y comprador de carbón colombiano, exportaciones que posteriormente fueron suspendidas por el Gobierno Petro.

En ese contexto, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, escribió en su cuenta de X: “Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser, más fuerte que nunca”, al referirse al compromiso de ambos gobiernos de fortalecer nuevamente la relación bilateral.

La decisión anunciada por De la Espriella también generó reacciones. El presidente Gustavo Petro cuestionó el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y afirmó en X: “Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”.

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Por su parte, la Secretaría General de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 Estados miembros, manifestó su rechazo a la intención de trasladar la sede diplomática colombiana de Tel Aviv a Jerusalén. En un comunicado sostuvo que esa decisión representa “un lamentable alejamiento de las posiciones históricas” de Colombia en “apoyo de los derechos legítimos del pueblo palestino”.

La organización agregó que, de concretarse el traslado, “perjudicará las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros”. Además, calificó la medida como una “flagrante violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular las 476 y 478 del Consejo de Seguridad, que afirman que toda medida israelí destinada a alterar el carácter de la ciudad de Jerusalén o su estatus jurídico y demográfico es nula y sin efecto”.

Finalmente, la OCI exhortó al próximo Gobierno colombiano “a revertir esta decisión ilegal, a apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a lograr la paz sobre la base de la solución de dos Estados y a cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se restablecerán las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel?
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el restablecimiento de las relaciones se realizará después de asumir la Presidencia, el próximo 7 de agosto.
¿Qué cambios contempla el acuerdo entre Colombia e Israel?
El acuerdo incluye el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén.
¿Por qué Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024?
El Gobierno del presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
¿La embajada de Colombia dejará de estar en Tel Aviv?
Sí. De acuerdo con el anuncio del presidente electo, la intención es trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén una vez inicie su Gobierno.

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