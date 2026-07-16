Hito histórico: la UdeA entrega el primer lote de cloroquina hecha en Colombia, medicamento esencial para la malaria

La Universidad de Antioquia logró, este 16 de julio, entregar el primer lote de cloroquina, medicamento esencial para combatir la malaria. La Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA hizo la entrega a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —la oficina de la Organización Mundial de la Salud— de 1.700.000 tabletas del fármaco, convirtiéndose en la primera productora pública del país de este medicamento, cuyo suministro había dependido hasta ahora exclusivamente de la importación. ”Ya logramos el último paso de la cadena, que es llevar la producción industrial de este medicamento y entregarle hoy a la OPS el primer lote industrial de 1.700.000 tabletas de cloroquina, para que la OPS, mediante su fondo estratégico, haga la distribución en el país en aquellos territorios que necesitan el medicamento”, explicó Wber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA. Explica, también, que este proyecto estratégico de producción de medicamentos no se piensa solo para Colombia, sino para Latinoamérica y el mundo. Es por esto que la OPS es un actor determinante para este objetivo. Lea más: UdeA fabrica primer lote de fármaco contra la malaria; sigue uno para tratar el VIH

El proceso de la cloroquina

El camino no fue corto. En junio de 2025, la UdeA recibió el registro Invima que autorizó a la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales a fabricar de manera industrial la cloroquina. “Es la primera vez en Colombia que una planta de producción de medicamentos pública, adscrita a una universidad también pública, recibe un registro sanitario para la producción de un medicamento esencial”, señaló Ríos Ortiz en ese momento. Ese hito se enmarca en un convenio firmado entre la UdeA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Salud y Protección Social para desarrollar cuatro medicamentos estratégicos enfocados en enfermedades huérfanas y desatendidas. La cloroquina fue la primera en completar todas las etapas del proceso —investigación, desarrollo, producción de lotes piloto y estudios de estabilidad— y obtener la certificación del Invima. A ese convenio se sumó, además, uno adicional para el desarrollo del dolutegravir triconjugado contra el VIH, que también están avanzando. Conozca: A punta de rifas y hecho a mano: estudiantes de la U. de A. logran podio histórico en mundial de cohetería “Con este proyecto la Universidad le dice a la sociedad que somos capaces de manejar proyectos de alto impacto social sin perder el rigor científico y el concepto de academia”, afirmó el decano. Y agregó que el reto ahora es sostener esa capacidad en el tiempo: “Nosotros vamos de la mano con lo que el Invima nos va exigiendo, que son las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio. Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo con las exigencias normativas y demostrar que día a día tenemos la capacidad para producir medicamentos, y no solo quedarnos con lo que estamos haciendo hoy, sino ampliar el abanico de productos que podemos llevar a los pacientes”.

La malaria en Antioquia

La cloroquina es clave para tratar la malaria, una enfermedad desatendida que registra entre 50.000 y 100.000 casos al año en Colombia. Antioquia concentra una de las mayores cargas del país, con más del 90% de los casos del departamento localizados en Urabá y el Bajo Cauca. El municipio de El Bagre es uno de los focos más críticos, con tasas de hasta 188 casos por cada 1.000 habitantes. El problema tiene un componente estructural: la minería a cielo abierto. “Cada hueco que deja la minería es un potencial criadero para el Anopheles”, el mosquito transmisor de la enfermedad, advierte Iván Darío Vélez, fundador del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet) de la UdeA. A diferencia del dengue, para el que existe el programa Wolbachia —que ha reducido la incidencia entre un 95% y un 97% en Medellín, Bello e Itagüí—, no hay un mecanismo de control biológico equivalente para la malaria. “Son dos mosquitos completamente distintos”, explica Sara Robledo, directora del Pecet. A eso se suma el riesgo climático: con la llegada del fenómeno de El Niño, el calor acelera tanto la maduración del mosquito como el desarrollo del parásito. Para mayo de 2026, ya se contaban 14.899 casos de malaria en el país.

La megaplanta que viene

La entrega de este lote es apenas un adelanto de un proyecto mucho más grande: la construcción de la nueva Planta de Producción de Medicamentos Esenciales de la UdeA, que se levantará en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. La inversión total asciende a 423.613 millones de pesos —350.000 millones aportados por la Nación mediante vigencias futuras y el resto por la propia universidad, que pone el terreno en su Campus Oriente, su planta actual y toda su capacidad científica—, con una ejecución proyectada a siete años. La planta actual, que funciona desde hace más de tres décadas en Medellín, ocupa apenas 400 metros cuadrados y solo produce medicamentos sólidos en volúmenes limitados. La nueva infraestructura tendrá cerca de 10.000 metros cuadrados y tres líneas de producción: sólidos, líquidos e inyectables, además de un laboratorio propio de control de calidad y la proyección de incorporar, en el mediano plazo, la fabricación de biológicos, biotecnológicos e incluso vacunas. ”En realidad, podríamos estar produciendo alrededor de 200 o 300 medicamentos fácilmente en esta nueva planta”, proyectó Ríos Ortiz, quien calcula que la capacidad de producción podría multiplicarse entre 30 y 40 veces respecto a la actual. El modelo es prácticamente inédito en la región: en toda Latinoamérica, el único proyecto similar es el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. “Nos han estado buscando diferentes países de la región no solo para mirarlo, sino para aprender y poder cocrearlo conjuntamente”, señaló el decano. Sobre esta noticia: Antioquia tendrá la primera megaplanta pública de medicamentos del país

Un portafolio del VIH al Chagas

Además de la cloroquina, la UdeA avanza en la producción de primaquina, otro medicamento esencial contra la malaria que ataca las formas latentes del parásito que permanecen en el hígado tras la infección y previene recaídas futuras. El convenio para desarrollarla asciende a 1.800 millones de pesos, con un plazo de 14 meses. El proyecto más significativo, sin embargo, podría ser el dolutegravir triconjugado, el retroviral de primera línea para el tratamiento del VIH. Su desarrollo se hizo posible gracias a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina avaló que el Gobierno colombiano declarara una licencia obligatoria sobre la patente del medicamento, una figura jurídica que permite su producción por razones de interés público y que podría reducir su precio en más del 90%. “Lo que ocurre con este fallo es que evidencia que cuando hay que privilegiar la salud pública, hay herramientas para hacerlo y hay que tomar las decisiones, así a veces se vuelvan impopulares”, señaló Ríos Ortiz. La necesidad es apremiante: según Cuentas de Alto Costo, 185.954 personas en Colombia han sido diagnosticadas con VIH, y solo el 80,7% recibe terapia antirretroviral, lo que deja a más de 36.000 personas diagnosticadas sin acceso al único tratamiento disponible. La universidad lleva cerca de 18 meses desarrollando el medicamento y espera obtener su registro sanitario a finales de este 2026. El portafolio se completa con niclosamida para la teniasis, praziquantel para parasitosis graves que afectan pulmones e hígado, y benznidazol para la enfermedad de Chagas, que afecta a 436.000 personas en Colombia y pone en riesgo de contagio a más de 12 millones. “Nuestra motivación es llevar soluciones reales a quienes no tienen acceso. La enfermedad de Chagas está muy asociada con condiciones socioeconómicas desfavorables”, explica Sara Restrepo Pineda, investigadora principal del proyecto. La Facultad también fortalece su Central de Mezclas de Medicamentos —la única pública del país—, que firmó un convenio de 1.500 millones de pesos para producir soluciones magistrales estériles, entre ellas antídotos vitales como el alcohol etílico para intoxicaciones por metanol, el nitrito de sodio para intoxicaciones por cianuro y el sulfato de magnesio para casos de intoxicación por plaguicidas, uno de los problemas de salud pública más invisibilizados del país rural. Para el decano Ríos, todo este esfuerzo tiene un trasfondo mayor. “La esperanza de un país está en las universidades. Hay que aprovechar las capacidades científicas de esta y otras universidades para el desarrollo social. La capacidad está; lo que falta es financiamiento con enfoque en impacto social”. Continúe leyendo: Universidades paisas se sumaron a gigantesco proyecto para combatir la malaria en Colombia con inteligencia artificial

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