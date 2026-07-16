Así es Alfredo Deluque, el amigo de De la Espriella que ha apoyado a tres presidentes y quiere presidir el Senado

El senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, es el elegido del gobierno de Abelardo de la Espriella para ser presidente del Senado. Todavía le hace falta ganar el próximo 20 de julio, pero lo más seguro es que le gane al candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez. Entre los argumentos que este partido puso para ponerle competencia están que ellos fueron el partido progobierno más votado. Mientras tienen 17 senadores, La U tiene ocho. A su vez, los uribistas dijeron que esa colectividad apoyó a Petro durante su presidencia. Entonces, ¿por qué Deluque? Le puede interesar: Uribe prende la pelea por la Presidencia del Senado y arrecia por cercanía de Deluque con Petro: “Recibió beneficios del Gobierno” Como lo había revelado en primicia...