La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí

Ya está todo listo para una nueva edición de la Feria de las Flores, que se celebrará entre el viernes 31 de julio y el domingo 9 de agosto. Bajo el lema, “Medellín te quiere y florece para ti”, la feria quiere ser un regalo para acercar a ciudadanos y visitantes con las raíces y la tradición antioqueña.

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La presentación oficial tuvo lugar en la Placita de Flórez, epicentro de las tradiciones antioqueñas, hasta allá llegó el alcalde Federico Gutiérrez, la mañana del jueves, para dar a conocer la programación de la feria.

“Ya se viene la Feria de las Flores. El 31 de julio arrancamos con nuestro concierto inaugural tradicional en el sector de Obelisco y terminaremos como siempre con el gran Desfile de Silleteros. Esta es la edición 69, nos vamos preparando para la del año entrante que es la número 70. Yo quiero invitar a toda la gente de Medellín a que disfrutemos esta feria a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos, a que siempre estemos del lado de nuestras tradiciones. Quiero invitar a toda la gente de Colombia a que se venga para Medellín, y a quienes viven por fuera y que llevan años de no venir a Colombia, para que vengan y visiten a sus cercanos”, dijo el alcalde.

Esta edición de la feria, que tendrá más de 120 actividades en el espacio público con entrada libre, busca que los ciudadanos vivan de primera mano la relación fundamental entre Medellín y Santa Elena, reconociendo que ambas hacen parte de un mismo territorio que florece gracias a las personas, las costumbres de los ancestros y los saberes transmitidos por generaciones para preservar el legado de la ruralidad.

A partir del lunes 20 de julio, la Administración Distrital entregará 14.000 pases dobles para algunos de los desfiles incluidos en la programación. En los próximos días se darán a conocer los canales correspondientes para la participación ciudadana en el sorteo.

Dentro de la programación se destacan el Desfile de Chivas y Flores y la tradicional rodada Feria al Ritmo de Bicicleta, que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto; la tercera edición de Avenida Primavera, que será el domingo 2; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos el viernes 7 y Héroes de la Patria el sábado 8.

Este año, las Plazas de Flores estarán ubicadas en Parques del Río, Ciudad del Río (MAMM) y, por primera vez, en el Parque de los Deseos, con programación durante los 10 días de feria. Por su parte, las actividades con acceso libre para niñas, niños, adolescentes y familias se desarrollarán en Zona que Suena, ubicada en el Parque Norte, durante el primer fin de semana.

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