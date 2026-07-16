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Patinadores colombianos sumaron 16 oros en el arranque del Panamericano de Naciones y Clubes en Guarne

Después de la emotiva ceremonia de inauguración, los patinadores nacionales empezaron su participación en el certamen que tiene competidores de 22 países.

  • Medallistas mundiales como Kollin Castro hacen parte de la Selección Colombia y ya iniciaron sus celebraciones alcanzando medallas de oro en las pruebas del Panamericano. FOTO CORTESÍA FEDEPATIN
    Medallistas mundiales como Kollin Castro hacen parte de la Selección Colombia y ya iniciaron sus celebraciones alcanzando medallas de oro en las pruebas del Panamericano. FOTO CORTESÍA FEDEPATIN
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Los patinadores nacionales arrancaron con triunfos en el Panamericano de Naciones y Clubes que se disputa en Guarne, confirmando que son de los mejores del mundo.

La supremacía es alta y eso hace que los anfitriones sean contundentes con sus triunfos, alcanzando, en las primeras jornadas del torneo, cinco oros en los duelos por naciones y once en la disputa de clubes.

Entre los patinadores destacados de las primeras jornadas están Gisel Caicedo, Mariana Vásquez, Kollin Castro, Stiven Villegas, Yicel Giraldo, Valeria Madrid, Valeria Rodríguez, Mariana Ambuila, Jorge Luis Acevedo, Tomás Moncada, Hanny Castellanos, Gabriela Blanco, Leidy Sánchez, Jerónimo Ortiz, Juan Morales y Miguel Fonseca, todos ellos ganadores de medalla de oro en pruebas como los 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos.

También le puede interesar: Guarne está lista para vivir la fiesta del Panamericano de patinaje élite, ¿quiénes son la figura?

Entre los medallistas dorados se destacan corredores como Kollin Castro, Stiven Villegas, Yicel Giraldo y Valeria Rodríguez, quienes además han sido campeonas mundiales con Colombia.

Pero además de los oros, el país ha estado en las otras dos casillas del podio tras lograr 13 platas y 14 bronces.

Las competencias se realizarán hasta el próximo domingo 19 de julio, cuando se cerrará el telón del Panamericano.

Entre los ganadores de medalla está el antioqueño Emanuel Ramos, quien es una de las caras nuevas del patinaje nacional e internacional. Junto a él están otros paisas que son debutantes y de quienes se espera tengan buenos resultados, como Yoselyn Paola Rojo, Jerónimo Giraldo y Jerónimo Sánchez.

Hay que recordar también que el torneo sirve como selectivo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 que hacen parte de los eventos de ciclo olímpico, aunque esta modalidad del patinaje no está en Juegos Olímpicos, como sí lo está el skateboarding.

Medallas colombianos en Panamericano de Naciones

Oro

Gisel Alejandra, Caicedo 200 meta contra meta

Mariana Vásquez, 5.000 metros puntos

Kollin Castro, 200 metros meta contra meta

Stiven Villegas, 200 metros meta contra meta

Yicel Giraldo, 5.000 metros puntos

Plata

Emanuel Ramos, 200 metros meta contra meta

Luysa Fernanda Paternina, 5.000 metros puntos

María Fernanda Timms, 200 metros meta contra meta

Jorge Luis Escobar, 5.000 metros puntos

Bronces

Mariana Bonet, 200 meta contra meta

Dilan Joel Bermúdez, 5.000 metros puntos

Medallas de colombianos en Panamericano de Clubes

Oro

Valeria Madrid, 200 metros meta contra meta

Mariana Ambuila, 200 metros meta contra meta

Valeria Rodríguez, 200 metros meta contra meta

Jorge Luis Acevedo, 200 metros meta contra meta

Tomás Moncada, 200 metros meta contra meta

Hanny Castellanos, 5.000 metros puntos

Gabriela Blanco, 5.000 metros puntos

Leidy Sánchez, 5.000 metros puntos

Jerónimo Ortiz, 5.000 metros puntos

Juan Morales, 5.000 metros puntos

Miguel Fonseca, 5.000 metros puntos

Plata

Juanita Echeverry, 200 metros meta contra meta

Sara Muñoz, 200 metros meta contra meta

Simón Torres, 200 metros meta contra meta

Luis Miguel Arredondo, 200 metros meta contra meta

Isabela Duncan, 5.000 metros puntos

María Manrique, 5.000 metros puntos

Angie Loaiza, 5.000 metros puntos

Samuel Montero, 5.000 metros puntos

Matías Rodríguez, 5.000 metros puntos

Bronce

Diosmikelyn Cuenca, 200 metros meta contra meta

Gabriela Peñaranda, 200 metros meta contra meta

Kiara Vásquez, 200 metros meta contra meta

Diego Silva, 200 metros meta contra meta

Nicolás Pérez, 200 metros meta contra meta

Juan José Saraza, 200 metros meta contra meta

Mariana Barón, 5.000 metros puntos

Greys Martínez, 5.000 metros puntos

Laura Perdomo, 5.000 metros puntos

David Guerra, 5.000 metros puntos

Luis Revelo, 5.000 metros puntos

Andrés Pulido, 5.000 metros puntos

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes son los patinadores colombianos consagrados que compiten en el Panamericano de Guarne?
La nómina de la delegación anfitriona está liderada por los medallistas mundiales María Fernanda Timms, Kollin Castro, Steven Villegas, Juan Diego Yepes, María Paula Vivas y Yicel Camila Giraldo. En total, la nómina de Colombia está conformada por 24 patinadores en las categorías juvenil y mayores.
La cuota antioqueña en el equipo nacional está integrada por Yoselyn Paola Rojo, Jerónimo Giraldo, Emanuel Ramos y Jerónimo Sánchez. Aunque estos cuatro corredores debutan en esta cita internacional, son considerados piezas clave en el proceso de renovación del patinaje regional y del país
¿Hasta cuándo se disputa el Campeonato Panamericano de Patinaje en Guarne?
El campeonato entra en su fase decisiva con las categorías juvenil y mayores y se extenderá hasta el domingo 19 de julio.

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