De la Fuente y Scaloni: el reencuentro entre maestro y alumno por el título mundial

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni compartirán este domingo un curioso reencuentro en la final del Mundial: el técnico español se medirá a su exalumno argentino, en un apasionante duelo de banquillos entre dos entrenadores que, tras recorrer caminos paralelos, disiparon el escepticismo inicial y despertaron a gigantes dormidos.
Los dos seleccionadores comparten una historia común, un recorrido similar y también ciertos rasgos de carácter.
Ahora, el destino los enfrenta en el mayor escenario posible, la final del Mundial de Norteamérica 2026, en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York.
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España es precisamente uno de los puntos en común entre ambos técnicos.
Scaloni jugó allí cerca de una década, defendiendo los colores de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca. En la isla balear tiene su residencia, donde vive junto a su esposa, la española Elisa Montero, e hijos.
Además, obtuvo en el país ibérico sus títulos de entrenador, con Luis de la Fuente entre los docentes del curso que realizó en 2017.
“Además de haberlo tenido como profesor durante mi curso de entrenador, mantenía con Luis una relación especial porque, francamente, aprecio su cercanía y su forma de ser. El destino ha querido que, hoy, nos reencontremos en una final”, sonrió el argentino el miércoles, después de la épica remontada por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales.
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