¿Buen momento para comprar o vender dólares? Cinco consejos para saber qué hacer con divisas en el nivel más bajo en siete años

El dólar alcanzó su nivel más bajo desde 2019, pero los expertos advierten que la decisión de comprar o vender no depende del precio, sino del objetivo financiero de cada persona. Viajeros, deudores e inversionistas enfrentan escenarios distintos.