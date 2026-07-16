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¿Buen momento para comprar o vender dólares? Cinco consejos para saber qué hacer con divisas en el nivel más bajo en siete años

El dólar alcanzó su nivel más bajo desde 2019, pero los expertos advierten que la decisión de comprar o vender no depende del precio, sino del objetivo financiero de cada persona. Viajeros, deudores e inversionistas enfrentan escenarios distintos.

  • Especialistas recomiendan que la decisión de comprar o vender dólares responda a las necesidades financieras de cada persona y no a movimientos de corto plazo de la tasa de cambio. FOTO: Istock
    Especialistas recomiendan que la decisión de comprar o vender dólares responda a las necesidades financieras de cada persona y no a movimientos de corto plazo de la tasa de cambio. FOTO: Istock
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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El dólar atraviesa uno de sus momentos más bajos de los últimos siete años y muchos colombianos se preguntan si es hora de comprar, vender o esperar. Sin embargo, los expertos coinciden en que la respuesta no depende del precio de la divisa, sino del objetivo financiero de cada persona.

Este jueves, el billete verde cerró en $3.221,41, lo que representó una caída de $12,5 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.233,91. Esto quiere decir que, en menos de una semana, la tasa de cambio cayó de $3.350,68 a $3.221,41, una reducción de $129,27. En la práctica, esto significa que quien necesite comprar US$5.000 hoy requiere cerca de $509.000 menos que hace apenas unos días.

Pese a ello, los analistas advierten que intentar adivinar el punto más bajo...

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