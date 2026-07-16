Viva la Salsa 2026 se une a campaña para ayudar a familias afectadas en Venezuela

La música será protagonista el próximo 25 de julio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero además del espectáculo, el concierto Viva la Salsa 2026 buscará convertirse en un escenario para promover la solidaridad con las familias afectadas por la emergencia humanitaria en Venezuela. World Vision Colombia anunció que se unirá al evento para impulsar una campaña de donaciones que apoye a niñas, niños y comunidades que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua potable, protección y otros servicios básicos. El concierto contará con la participación de artistas como Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña y Conjunto Clásico, quienes compartirán escenario en uno de los eventos salseros más importantes del país.

Según explicó la organización humanitaria, el propósito de la alianza es aprovechar la convocatoria del evento para sensibilizar a los asistentes sobre la situación que viven millones de personas en Venezuela e invitarlos a realizar aportes económicos que fortalezcan la respuesta humanitaria. ”En medio de una emergencia, la solidaridad puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza. Creemos que espacios como Viva la Salsa demuestran que la música también puede movilizar a las personas para actuar”, afirmó Natalia Gómez, líder de Mercadeo de World Vision Colombia. Lea más: ¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones Durante la jornada, la organización dispondrá de puntos de información y canales habilitados para recibir donaciones de forma rápida y segura. Los recursos recaudados estarán destinados a fortalecer los programas de atención que World Vision desarrolla para proteger y acompañar a niñas, niños y familias afectadas por la crisis. Los interesados en asistir al concierto podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial del evento.

Con esta iniciativa, World Vision busca recordar que los espectáculos masivos también pueden convertirse en espacios para promover acciones solidarias y apoyar a poblaciones que atraviesan situaciones de emergencia. La organización, presente en diferentes países desde 1950, trabaja en programas de desarrollo, atención humanitaria e incidencia para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y comunidades vulnerables, sin distinción de origen, religión o condición social. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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