Daniel Montilla, señalado de asesinar a Catalina Leyva tras falsa entrevista de trabajo, habría intentado escaparse de una cárcel en Bogotá

Un mapa detallado fue la prueba que detuvo el intento de escape de Kardyn Daniel Montilla de la cárcel La Modelo en Bogotá. El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, confirmó este jueves 18 de diciembre que las autoridades detectaron el plan antes de su ejecución.
Tras el hallazgo, el interno fue trasladado de inmediato a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Respecto a las evidencias del plan de huida, el directivo del Inpec fue enfático ante los medios de comunicación. “Lo único que tenemos es el mapa que se realizó”, detalló a los medios.
Hasta el momento, las investigaciones preliminares del Instituto no arrojan indicios de que funcionarios de la custodia estén vinculados al proyecto de escape. Actualmente, analizan si otros reclusos actuaron como cómplices en la elaboración de la ruta de escape.