Más de 500.000 personas en Colombia llegarán a la edad de pensión en 2026

La devolución de la reforma pensional al Congreso en 2025 mantiene en vilo a pensionados y a quienes están próximos a jubilarse. Mientras la Corte Constitucional sigue sin emitir un fallo, más de medio millón de personas alcanzarán este año la edad para pensionarse, en un sistema donde solo uno de cada cuatro logra jubilarse a tiempo.

  La falta de un fallo de la Corte Constitucional mantiene la incertidumbre sobre las reglas pensionales en Colombia. FOTO: COLPRENSA
Diario La República
hace 6 horas
bookmark

Los pensionados y quienes están próximos a jubilarse siguen en la incertidumbre, luego de que la reforma pensional fuera devuelta al Congreso a mediados de 2025 por vicios de trámite. Ya transcurre febrero de 2026 y la Corte Constitucional sigue sin emitir un fallo que defina su futuro, pese a que la ley debió entrar en vigencia el 1 de julio del año pasado.

En paralelo, la dinámica demográfica del país muestra que durante este año más de 500.000 personas cumplirán la edad requerida para acceder a la pensión. En particular, está previsto que lleguen a este umbral los hombres nacidos en 1964 y las mujeres nacidas en 1969.

Según datos del Dane, 228.000 hombres cumplirán 62 años, mientras que 284.000 mujeres cumplirán 57 años. No obstante, Asofondos advirtió que no todos los que están en la edad de pensión cuentan con los requisitos para jubilarse, de hecho, informó que solo una de cuatro personas se pensiona en el año que le corresponde.

Le puede interesar: Repatriar el ahorro pensional podría recortar casi $400.000 mensuales de las futuras pensiones de $2,1 millones

Estas son algunas de las reglas de juego que se buscan modificar con la reforma pensional, por ello, con la creación de varios pilares, serían más personas las que podrían pensionarse, aunque no cumplan con las semanas cotizadas.

Colpensiones informó que al cierre de diciembre del año pasado contó con 1,86 millones de personas pensionadas, mientras que los fondos privados de pensiones revelaron que hasta mediados del año pasado contaban con 372.404 pensionados. Estas cifras incluyen a personas pensionadas por vejez, invalidez y sobrevivencia.

En el caso de Protección, al cierre del año pasado contaban con 10.627 personas pensionadas en ese fondo por vejez, invalidez y sobrevivencia. En cuanto a las personas que podrían pensionarse durante 2026 en todo el sistema pensional del Rais, se estima mantener un crecimiento de 15 %. “El crecimiento en el número de pensionados avanza a un ritmo mayor que el de los afiliados activos, lo que va en sintonía con la madurez del sistema”, explicó Juan David Correa, presidente de Protección.

Lea más: Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría

Los requisitos para pensionarse en Colombia

Hay que tener en cuenta que si es hombre y se va a pensionar en Colpensiones debe tener 1.300 semanas cotizadas, pero si es mujer debe tener 1.150 semanas cotizadas. Pero si se pensionará en fondos privados hay dos opciones, la primera es por semanas cotizadas: 1.150 si son hombres y 1.135 si son mujeres.

La otra opción es por capital. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que cuando optan por esta alternativa no es necesario cumplir con las semanas establecidas ni tampoco la edad establecida para la pensión, “el capital necesario depende de las características individuales y del núcleo familiar”.

Impacto de las modificaciones que ha hecho el Gobierno

Sin embargo, las modificaciones que hizo el Gobierno Nacional a finales de 2025 en el decreto de deslizamiento cambian los montos para la jubilación, Velasco informó que este decreto afecta directamente a las personas que tenían previsto pensionarse mediante esta modalidad este año.

“Afecta justamente a las que optaron por el segundo camino, ya tienen el capital, pero no tienen las semanas, o no tienen la edad.

El decreto de deslizamiento incrementó aproximadamente el 30% en requisito de capital. Por ejemplo, para un hombre de 62 años casado con una mujer de 57 el capital necesario aumenta en $100 millones”, explicó.

Con estos cambios y si la persona no tiene ni la edad ni tampoco las semanas cotizadas que solicita la ley, el dirigente gremial explicó que el camino para las personas es seguir cotizando, hasta contar con los requisitos necesarios, aunque aclaró que cada caso es diferente, el aproximado es que deban esperar 10 años más para pensionarse, pero insistió en que esto depende de las características individuales de cada ciudadano.

Conozca también: Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno

