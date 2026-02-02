Hasta 20 millones de pesos podría estar costando la obtención de títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp, según investigó EL COLOMBIANO.
En el marco del caso de una persona que obtuvo un diploma presuntamente irregular en la San José, este diario accedió a facturas electrónicas de venta registradas ante la DIAN que evidenciarían que el pago ingresó directamente a la Fundación de Educación Superior San José. En esos documentos, además, el correo asociado al emisor de la venta corresponde al departamento contable de ese centro educativo así como el NIT.
Esta modalidad, que es un secreto a voces en las entidades donde exigen algunos títulos académicos para ejercer funciones, se habría disparado bajo este Gobierno. La congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.
Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN, quien, de acuerdo con la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.
Pero las denuncias también tocan el corazón del poder. La más reciente involucra a Nelfy Melo Morales, secretaria privada del presidente Gustavo Petro, conocida en el entorno presidencial como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio en el cuestionado centro universitario, un hecho que encendió nuevas alertas sobre su presunta operación irregular.
Melo Morales, en un comunicado, respondió a los señalamientos: “Estudié desde el año 2019 en el Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, hasta mi homologación en la Fundación San José; cursé la totalidad de mis materias y cumplí con cada uno de los requisitos académicos exigidos, tal como lo manifestó el representante legal de la Fundación Universitaria San José, señor Francisco Pareja, en declaraciones a la revista Semana. Cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.