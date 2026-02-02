x

Archivos Epstein comprometen más al expríncipe Andrés: apareció una segunda mujer que asegura ser su víctima

El hermano del rey Carlos, despojado de sus títulos reales, vuelve a estar en medio del caso del depredador sexual tras una nueva revelación de documentos. El primer ministro británico pidió que el expríncipe declare ante las autoridades estadounidenses. ¿Lo hará?

  • El expríncipe Andrés junto a Virginia Giuffre, la primera mujer que lo denunció; y una de las nuevas fotos que aparecieron de él en los archivos de Epstein. FOTOS: Cortesía Eliot Press/ The Grosby Group Exclusive y Departamento de Justicia de EE. UU.
  • Estas son las nuevas fotos que aparecieron del expríncipe Andrés en los archivos del caso Epstein. FOTO: Divulgadas por el Departamento de Justicia de EE. UU.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 5 horas
La presión sobre el expríncipe Andrés, despojado de todos sus títulos reales el año pasado, aumentó este fin de semana luego de verse implicado, otra vez, en el caso del agresor sexual Jeffrey Epstein, tras una nueva revelación de documentos en los que aparecen una serie de correos electrónicos y fotos junto a una mujer.

Las revelaciones coinciden con la denuncia de una segunda mujer que afirmó que Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora al hermano del rey Carlos III, informó la BBC.

Esta acusación llega más de diez años después de la de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 y fue la principal demandante en el caso Epstein, el financiero que puso fin a sus días en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.

Brad Edwards, el abogado estadounidense que representa a la segunda mujer, declaró a la BBC que el encuentro tuvo lugar en 2010 en la residencia del expríncipe en Windsor, al oeste de Londres, cuando su cliente tenía veintitantos años. Tras pasar la noche con Andrés, visitó el Palacio de Buckingham, añadió el abogado.

Lea aquí: Revelan acuerdo entre Epstein y víctima de abuso que acusó al príncipe Andrés

El hijo de la reina Isabel II, caído en desgracia por su amistad con Epstein, volvió a verse implicado en varios de los millones de documentos publicados el pasado viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Andrés siempre ha defendido su inocencia. En octubre fue despojado de todos sus títulos reales y se le ordenó mudarse de su lujosa residencia en Windsor.

Tras la publicación de una nueva tanda de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense, la prensa británica difundió el sábado fotografías de Andrés en cuatro patas, inclinado sobre una mujer vestida. Otra serie de imágenes muestra la mano de Mountbatten-Windsor sobre el abdomen de la misma mujer, quien usaba pantalón negro y una camiseta manga larga blanca. Al fondo, otra persona no identificada tiene los pies apoyados sobre una mesa, sobre la que hay una pila de toallas.

Estas son las nuevas fotos que aparecieron del expríncipe Andrés en los archivos del caso Epstein. FOTO: Divulgadas por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los documentos revelados también incluyen una serie de correos electrónicos de agosto de 2010, en el que Epstein invita al miembro de la realeza a cenar con una “amiga” en Londres. Los correos coinciden con el año en el que la mujer aseguró ser víctima del expríncipe.

Siga leyendo: Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Andrés le respondió que estaría “encantado de verla” y le dice al financiero que le dé sus datos de contacto.

Epstein describe a la mujer como una rusa de 26 años que es “inteligente, hermosa y de confianza”, y confirma que tiene el correo electrónico de Mountbatten-Windsor.

En otro cruce de correos, un mes después, Andrés invita a Epstein a hablar “en privado” en el Palacio de Buckingham.

Estas últimas revelaciones provocaron la reacción del primer ministro británico, Keir Starmer, quien declaró que Andrés debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre lo que sabe de los delitos del financiero fallecido.

Le puede interesar: Congresistas de EE. UU. pidieron que el expríncipe Andrés declare sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

“Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad”, dijo Starmer durante una visita a Japón el sábado. “No se puede poner a las víctimas en el centro si no estás dispuesto a hacer eso”, agregó.

Temas recomendados

Internacional
Abuso sexual
Monarquía
Estados Unidos
Inglaterra
Londres
Jeffrey Epstein
Príncipe Andrés de Inglaterra
Utilidad para la vida