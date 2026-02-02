Dos verdades pueden coexistir al mismo tiempo. Por un lado, la necesidad de solicitar colaboración específica, en medio de una crisis sanitaria, a gobiernos extranjeros resulta indispensable cuando se afronta un momento de dificultad en el sistema de salud. Al mismo tiempo, se puede cuestionar el país del que proviene esa ayuda, más aún cuando se prometió algo que finalmente no se cumplió.
En 2025, en medio de la emergencia sanitaria por fiebre amarilla en Colombia, los gobiernos de Cuba y Colombia anunciaron la donación de 2.000 dosis de vacunas por parte de la isla. El anuncio fue difundido ampliamente por medios oficiales cubanos y celebrado por voceros del Gobierno colombiano como un gesto de cooperación internacional en salud. De hecho, Laura Sarabia, el 4 de mayo del año pasado, cuando era Canciller, destacó esto: “Agradecemos a Cuba por su generosa y solidaria donación de dos mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. Seguimos trabajando por el bienestar del país”, aseguró.
Sin embargo, cuando está a punto de cumplirse un año desde ese anuncio, las vacunas nunca llegaron al país.
La emergencia sanitaria
Las cifras oficiales muestran que la emergencia por fiebre amarilla era crítica y sigue siéndolo. Según el boletín epidemiológico del el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte del 17 de enero de este año, en 2025 se confirmaron 125 casos de esta enfermedad en el país, de los cuales 51 terminaron en fallecimientos. La letalidad se ubicó en 36,8 %. De acuerdo con el Ministerio de Salud, con corte del 31 de enero de 2026, desde 2024 y hasta lo corrido de este año se han confirmado 164 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 75 personas fallecidas. En lo corrido de 2026 ya se contabilizan 16 casos y 12 fallecimientos.