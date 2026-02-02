Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas

Robert Peralta, comandante del Cuerpo de Bomberos de Apartadó, destacó que en este municipio todos los corregimientos están inundados y las vías completamente dañadas por cuenta de los desbordamientos que se han generado. Incluso se han perdido miles de cultivos y de enseres de las viviendas a las que les ha ingresado el agua.

Las fuertes y sostenidas lluvias registradas durante este fin de semana generaron graves emergencias por inundaciones en el Urabá antioqueño, dejando a todos los municipios de esta subregión afectados por inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Se estima que más de 1.500 familias de las 11 localidades resultaron afectadas y están pendientes de las ayudas.

“En todos los corregimientos tenemos el agua a tope y a muchas personas les llega hasta las rodillas, generándoles temor de salir de sus viviendas”, explicó el comandante bomberil en entrevista a Teleantioquia Noticias.

El panorama que describe el comandante Peralta se replica a lo largo y ancho del Urabá antioqueño, registrándose inundaciones en Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Carepa, Vigía del Fuerte y Murindó.

Entérese: ‘Súper aguaceros’ serán cada vez más comunes en Medellín: qué son y cuáles son las zonas más afectadas

De hecho, Turbo declaró alerta naranja en todo su municipio por cuenta de la cantidad de agua que generó múltiples inundaciones, como la registrada en Nueva Colonia, en el que el agua se metió hasta las casas y hasta tumbó los tejados de algunas de las propiedades. Además, la vía antigua Currulao-La Arenera quedó completamente destruida por la caída de banca.

En Necoclí, siete veredas resultaron inundadas, llevando a que 63 familias resultaran afectadas. Además, hubo caída de puentes y bloqueo total de vías, lo que ha dificultado el acceso de los organismos de socorro a las zonas de emergencia.

Le puede interesar: En video: Los “azules” que se volvieron héroes en medio de la emergencia invernal de Medellín

Desde esta administración emitieron un comunicado en el que señalaron que “las afectaciones se concentran en las veredas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y Nueva Pampa, donde se adelanta la verificación de daños y necesidades. En la vereda Bocas de Iguana, las viviendas ubicadas al otro lado del río debieron ser evacuadas de manera preventiva ante el incremento significativo del caudal. Aunque hasta el momento no ha sido posible el acceso a estas familias por las condiciones del terreno, se informa que el nivel del río se encuentra actualmente en descenso”.