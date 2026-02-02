Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas

Las fuertes y sostenidas lluvias registradas durante este fin de semana generaron graves emergencias por inundaciones en el Urabá antioqueño, dejando a todos los municipios de esta subregión afectados por inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Se estima que más de 1.500 familias de las 11 localidades resultaron afectadas y están pendientes de las ayudas.
Robert Peralta, comandante del Cuerpo de Bomberos de Apartadó, destacó que en este municipio todos los corregimientos están inundados y las vías completamente dañadas por cuenta de los desbordamientos que se han generado. Incluso se han perdido miles de cultivos y de enseres de las viviendas a las que les ha ingresado el agua.