De los perros a las guacamayas: ¿cuáles animales están permitidos y cuáles prohibidos como mascotas en Colombia?

En algunos hogares colombianos prefieren tener una mascota como acompañante de vida, pero existen ciertos animales cuya tenencia está prohibida, ya sea por tratarse de especies silvestres, nativas o en riesgo de extinción. Aunque no se pueden tener animales silvestres como animales de compañía, existen algunas excepciones en las que sí es posible bajo el control de las autoridades. Estos casos incluyen zoocriaderos, criaderos autorizados, centros de rehabilitación, proyectos de investigación científica o académica, programas de educación ambiental o permisos especiales para especies exóticas no invasoras.

Los animales que están prohibidos como mascotas en Colombia

Colombia es un país biodiverso y con gran cantidad de aves, anfibios, peces y mamíferos.

Estas son las aves prohibidas en casa

1. Guacamayas (azulamarilla, roja, verde, militar, etc.) 2. Loros y pericos (amazona, cotorra, periquito de anteojos, etc.) 3. Tucanes (Ramphastos) 4. Águilas y halcones (rapaces nativas) 5. Lechuzas y búhos

Las guacamayas son animales prohibidos de tener como mascotas en Colombia. FOTO: EL COLOMBIANO

Reptiles prohibidos en los hogares colombianos

1. Iguanas (Iguana iguana) 2. Serpientes (boa constrictor, anaconda, mapaná, etc.) 3. Tortugas hicoteas (Trachemys callirostris) 4. Tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius) 5. Caimanes y babillas (Caiman crocodilus)

Anfibios prohibidos en los hogares colombianos

1. Ranas venenosas (dendrobátidos) 2. Sapos nativos grandes (Rhinella marina, etc.)

Peces prohibidos en los hogares colombianos

1. Peces ornamentales nativos extraídos ilegalmente (ej. cardenales del Orinoco) 2. Invertebrados como tarántulas y escorpiones silvestres nativos

Mamíferos prohibidos en los hogares colombianos

1. Monos aulladores (Alouatta) 2. Monos capuchinos (Cebus) 3. Monos tití (Saguinus, Leontocebus) 4. Pumas (Puma concolor) 5. Ocelotes (Leopardus pardalis) 6. Jaguar (Panthera onca) 7. Osos de anteojos (Tremarctos ornatus) 8. Perezosos (Bradypus, Choloepus) 9. Zarigüeyas (Didelphis marsupialis) 10. Armadillos (Dasypus)

Las zarigüeyas son animales prohibidos de tener como mascotas en Colombia. FOTO: Zuluaga Velilla, Donaldo / Clara Barros

Animales domésticos permitidos en los hogares colombianos

1. Perros 2. Gatos 3. Conejos 4. Cobayos / conejillos de Indias 5. Hámsters 6. Chinchillas 7. Jerbos 8. Aves ornamentales domésticas (periquitos australianos, canarios, diamantes de Gould, ninfas, agapornis, etc., siempre que provengan de criaderos legales) 9- Peces ornamentales no nativos (guppys, bettas, goldfish, koi, mollys, platys, etc.)

Animales exóticos no invasores con permisos sanitarios de importación

1. Hurones 2. Erizos pigmeos africanos 3. Algunas especies de reptiles exóticos (ej. geckos leopardo, dragones barbudos), siempre importados legalmente y con certificación. 4. Aves exóticas ornamentales (como cacatúas o periquitos australianos) — nunca nativas colombianas.

En la actualidad existen tres normativas legales para la protección de estas especies colombianas: 1. Decreto 2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que regula el manejo de recursos como el agua, el aire, la tierra, la flora, la fauna y las fuentes de energía. 2. Ley 99 de 1993 — crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, la cual establece las bases para la gestión y conservación de los recursos naturales renovables en Colombia, promoviendo el desarrollo sostenible. 3. Ley 1801 de 2016 — Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Artículo 101 trata comportamientos que afectan la fauna silvestre, incluyendo “tener animales silvestres en calidad de mascotas”. Siga leyendo: Descubren fósiles de gigantesca tortuga de 57 millones de años en Soacha, Boyacá