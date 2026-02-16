“Gobierno hizo realidad un plan macabro para debilitar a las Fuerzas Militares”: Lina Garrido

“Tres años cumplo de estar en este Congreso de la República y hoy huele a azufre”. Así inició Lina Garrido su tan recordada intervención en el Congreso en la instalación de sesiones legislativas del periodo 2025-2026. A partir de ese momento, esos 15 minutos en los que interpeló directamente al presidente Gustavo Petro y su gestión, le han dado la vuelta a todo el país. Ahora, con su sombrero que la caracteriza, busca llegar al Senado en estos comicios al Legislativo que se realizarán este 8 de marzo. En entrevista con EL COLOMBIANO, aseguró que “no viene a dar discursos”, pero sí a decir que cuando Colombia necesitó a alguien que alzara la voz “hubo una mujer valiente que lo hizo, y lo hizo por todo el país”.

Está terminando su primer periodo en la Cámara de Representantes y quiere saltar al Senado, pero antes de eso, ¿quién era Lina Garrido?

“Bueno, yo soy araucana, tengo 38 años de edad, llevo diez años en la política. Fui concejal, candidata a la Asamblea, hoy representante a la Cámara. Soy de una familia de estrato medio. La primera en participar en la política”.

¿Y su sombrero?

“Yo colecciono sombreros, solo que hasta hace tres años es que los uso habitualmente porque antes era más gordita. Es una ‘diosidencia’ lo que pasó con el sombrero el 20 de julio porque no lo uso para ir al Congreso por el respeto de lo que significa entrar al Capitolio. Pero como era la réplica al señor presidente, debía, por consejo de mi equipo, llevar algo que me representara de donde soy”.

Se convirtió en su amuleto...

“Se convirtió en mi identidad. Desde ese momento soy la del sombrero, la que le cantó la tabla Petro. Y si yo llego sin el sombrero, pocos me reconocen”.

Gustavo Petro, después de esa réplica, dijo que él no la iba a guardar en la memoria...

“Yo me convertí en su peor pesadilla desde entonces. Estoy totalmente segura”.

¿Usted preparó ese discurso?

“Yo jamás me imaginé que hubiese tenido la oportunidad de hacer una réplica, porque, normalmente, esos espacios siempre los tienen los senadores de la República que representan los partidos. Yo le pedí espacio a Cambio Radical porque era una conversación que yo tenía pendiente con Gustavo Petro”.

Le dijo que había votado por él...

“Claro que sí, porque a mí sí me gusta todo de frente”.

¿Y usted por qué votó por Petro?

“Yo en la primera vuelta voté por Fico; le hice campaña. Allá estuvieron sus referentes en Arauca y nos reunimos. Pero en la segunda vuelta... el hecho de que haya pasado Rodolfo y que lo primero que hizo después de haber pasado a segunda vuelta fue irse del país y decir que lo iban a matar y que estaba amenazado, eso no fue responsable. Realmente fue un voto de protesta”.

¿Por qué cambió del voto a la oposición tan rápidamente?

“Fue un año en el que yo le di ese compás de espera al Gobierno y un año en el que toda mi agenda era pública. Cuando yo iba, les decía ‘ustedes prometieron esto, ustedes dijeron que iban a firmar la paz con el ELN, pero la gente de Arauca la siguen matando’. ¿Sabe qué respondieron? ‘Representante, no se preocupe, que eso allá, cada muerte de allá es de un guerrillero’. Así es que nos conciben a nosotros”.

¿Cómo sigue el tema del conflicto en Arauca?

“Terrible. Nosotros en estos tres años de gobierno llevamos más de 1.500 muertos. Por eso es que a mí me frustra y me duele. Y por eso alcé mi voz”.

¿En qué se evidencia?

“1.500 muertos en tres años. Hay sitios vedados para la Fuerza Pública. Tenemos nuevos ataques al oleoducto. Tenemos nuevos ataques a las guarniciones militares. Hace dos semanas masacraron de la manera más cruel y despiadada al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. El Gobierno hizo realidad un plan macabro para debilitar a las Fuerzas Militares. Quitó la inteligencia, le bajó el presupuesto, debilitó todo. Pero, peor aún, me gané dos amenazas del ELN y de las Farc por denunciar que plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo había llegado a fortalecer esas estructuras del ELN”.

Es decir, le estarían pagando al ELN para que se mantenga en las mesas de diálogo...

“Vía ollas comunitarias”

¿Se arrepiente de haber sido tan fuerte en esa réplica?

“No, jamás. Y si me volvieran a dar esos 15 minutos, tal vez le dijera más de lo que en ese momento le dije. El presidente de la República ha hecho lo que ha querido con los colombianos y si nadie más se atreve o tiene el valor en el Congreso de decir las cosas como son, pues yo lo hago sin ningún problema”.

¿Este Gobierno ha hecho algo por Arauca?

“Cuando yo decidí entrar a la política hace 10 años mi consigna siempre fue Arauca tiene que reclamar lo que merece. Hicimos parte de la gesta libertadora cuando, en los peores días de la economía del país, en Arauca apareció el petróleo, ese oro negro que nos llevó a la violencia. Lo que tenemos en gran parte ha sido lo que hemos construido con nuestras regalías. La mayoría se la han robado, claro que sí, pero el Gobierno con ese argumento nos quitó parte de esas regalías y nos dejaron como limosneros pidiendo ayudas”.

¿Qué la trae por Antioquia?

“Al departamento le agradezco inmensamente por abrirme las puertas. Yo estoy en una carrera al Senado, pero no vengo a dar discursos. Vengo a decirles que cuando Colombia, en su momento más difícil, necesitó a alguien que alzara la voz por los colombianos, hubo una mujer valiente que lo hizo. Quiero seguir dando la pelea. Para el Gobierno que llegue, sea de este lado, o inclusive si Petro se roba las elecciones”.

¿Por qué dice eso?