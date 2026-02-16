Esta es la suma en contratos de la mejor amiga de Verónica Alcocer con el Gobierno Petro

Buenos ingresos ha logrado Ingrid Carolina Plata Navas con el Gobierno Nacional. Ella es la esposa de Danilo Romero, compadre del presidente Gustavo Petro y contratista de la petrolera venezolana PDVSA. Esos recursos los ha logrado con una serie de contratos con el poder actual en los últimos tres años y medio. Le puede interesar: La “mejor amiga” que cobra $20 millones mensuales por acompañar a la primera dama Verónica Alcocer. Plata, quien además es la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, ha firmado contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por $719’321.778 mediante tres convenios. Según reveló el periódico El Tiempo, las contrataciones comenzaron pocos días después de que Petro se posesionara en agosto de 2022. Desde entonces, las adjudicaciones se realizaron bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios, mecanismo que permite vincular personal sin concurso público cuando se trata de apoyo especializado.

El primer contrato fue firmado el 26 de agosto y se extendió hasta el 15 de diciembre de ese año. En ese periodo, Plata Navas prestó servicios de apoyo en la organización y ejecución de actividades de protocolo y logística en escenarios oficiales como la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. Por este primer encargo recibió $70’808.710, distribuidos en honorarios mensuales cercanos a los $19,6 millones. Las funciones, según el documento contractual, incluían acompañamiento en eventos y coordinación en espacios institucionales utilizados por la Presidencia. El segundo contrato, que representa el mayor monto, fue suscrito el 16 de diciembre de 2022 por $482’480.725. Aunque en la plataforma aparece con fecha de finalización el 31 de enero siguiente, el documento establece que su vigencia iba hasta el 30 de noviembre de 2024. El reporte también indica que el mismo figura duplicado con una modificación.

Durante los últimos días de 2022, la contratista devengó más de $9,8 millones. En 2023, sus pagos mensuales superaron los $20 millones, acumulando más de $243 millones. Entre tanto, para 2024 los honorarios mensuales aumentaron a más de $20,8 millones, lo cual sumó cerca de $229 millones en once meses. La tercera adjudicación se firmó el 18 de diciembre de 2025 por $166’032.343. Para 2025, se fijaron honorarios mensuales superiores a $21,5 millones, con incrementos que alcanzan los $22,1 millones en los meses finales del proceso. Actualmente, Carolina Plata mantiene un convenio en ejecución con la misma entidad. El nombre de Plata también fue mencionado en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), publicado el año pasado, en el que figura como receptora de giros efectuados por el presidente Petro. Su experiencia acreditada en los procesos incluye cargos directivos en empresas privadas como Carbones de Toledo S.A., vinculada a su esposo, así como Supra Assets S.A.S. y Rumbos Ltda.