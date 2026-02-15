Copacabana en emergencia por quebradas desbordadas: 35.000 afectados y cierre en la autopista

El fuerte aguacero que cayó en la tarde del sábado 14 de febrero sobre el Valle de Aburrá dejó a Copacabana como uno de los municipios más afectados. El desbordamiento de la quebrada La Chuscala y un derrumbe en la autopista Medellín–Bogotá provocaron inundaciones, cierres viales y daños en viviendas, en medio de una jornada de tormenta eléctrica que también generó emergencias en Medellín y Bello.
En Copacabana, la situación más crítica se vivió en la vereda y barrio San Juan, donde la creciente súbita de La Chuscala arrastró lodo, piedras y escombros hasta zonas residenciales y espacios públicos como el Parque Fundadores. El agua ingresó a varias viviendas y dejó enseres dañados. Habitantes relataron que la corriente alcanzó niveles preocupantes en cuestión de minutos, obligándolos a abrir puertas para permitir el flujo y evitar que la presión colapsara muros.