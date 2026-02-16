Chef del Bronx revela cómo operaba el supuesto “restaurante caníbal” en Bogotá

El horror que marcó al antiguo Bronx de Bogotá volvió a estremecer al país tras el testimonio de Óscar Rosas, el cocinero que aseguró haber sido retenido y obligado a preparar carne humana en los túneles de ‘La L’. En entrevista con Los informantes, de Caracol Televisión, relató cómo pasó de trabajar en cocinas internacionales a sobrevivir bajo tierra, en medio de amenazas y violencia extrema.

Según contó en el programa, su lugar de trabajo era una antigua cañería donde apenas cabían una mesa, un cuerpo y quienes vigilaban el lugar. “Era una cañería antigua de Bogotá. Lo único que cabía era la mesa, el muerto y muchos extranjeros. Era un restaurante de caníbales”, afirmó durante la entrevista.

Rosas relató que los cuerpos que le entregaban ya estaban desmembrados. Bajo presión, debía preparar parte de la carne y luego triturar los restos para convertirlos en lo que llamaban “sopa de manes”, que —según su versión— era distribuida entre habitantes de calle del sector sin que estos supieran su origen.