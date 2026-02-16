Hito para Hidroituango: sociedad generó ingresos por primera vez en su historia

Tras 27 años de su fundación y luego de superar múltiples desafíos técnicos y jurídicos, la Sociedad Hidroituango, entidad propietaria de ese proyecto hidroeléctrico, alcanzó un hito financiero sin precedentes: por primera vez en su historia generó ingresos operacionales, reportando una cifra de $442.742 millones al cierre de 2025.
A través de un comunicado de prensa, la entidad explicó que, tras descontar impuestos, reservas y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible para los accionistas se situó en $241.081 millones.
Este resultado financiero se produce tras la resolución de las controversias jurídicas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025, lo que despejó el camino para la estabilidad económica de la sociedad.