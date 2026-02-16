Hito para Hidroituango: sociedad generó ingresos por primera vez en su historia

Tras 27 años de su fundación y luego de superar múltiples desafíos técnicos y jurídicos, la Sociedad Hidroituango, entidad propietaria de ese proyecto hidroeléctrico, alcanzó un hito financiero sin precedentes: por primera vez en su historia generó ingresos operacionales, reportando una cifra de $442.742 millones al cierre de 2025. A través de un comunicado de prensa, la entidad explicó que, tras descontar impuestos, reservas y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible para los accionistas se situó en $241.081 millones. Le puede interesar: “Las declaraciones del presidente Petro son irresponsables y tendenciosas”: gerente de Hidroituango Este resultado financiero se produce tras la resolución de las controversias jurídicas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025, lo que despejó el camino para la estabilidad económica de la sociedad.

El gerente general de la sociedad, Alejandro Arbeláez, planteó que estos recursos cumplirían con la visión original de 1997. “La empresa reafirma su papel como fuente de recursos para financiar el progreso de Antioquia. Estos excedentes podrán ser destinados a megaobras como el Túnel del Toyo y el nuevo Ferrocarril de Antioquia”, señaló Arbeláez. Lea además: Así se ‘cocinó’ el acuerdo que cerró 5 años de pleito por Hidroituango El directivo recordó además que el objetivo cuando se creó la entidad hace casi tres décadas era dotar al departamento de una fuente de ingresos estructural que no dependiera exclusivamente de las rentas del tabaco y el alcohol, tal como acaba de lograrse. Vale recordar que la central de Hidroituango aporta cerca del 11% de la demanda energética de Colombia.