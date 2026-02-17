Detalles de denuncia contra senadora Bedoya por coimas: “Me condicionó a pagar $4 millones a su yerno”

Una nueva denuncia relacionada con supuestos cobros y presiones irregulares tiene como foco al Congreso de la República. El caso tiene como protagonista a la senadora antioqueña Berenice Bedoya, una de las mencionadas en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo (UNGRD), quien ahora es señalada también de supuestamente haberle pedido una parte de su salario a un miembro de su unidad de trabajo legislativo (UTL) a cambio de permanecer en el puesto. Se trata de presuntos cobros de entre $2,5 y $4 millones que habría tenido que pagar el periodista y abogado Sergio Mesa, quien denunció que en su rol de asesor, entre 2024 y 2025, tuvo que destinar parte de su salario con destino a los bolsillos de familiares y gente cercana a la congresista. En apenas ocho meses, entre abril y diciembre de 2024, Mesa aseguró que tuvo que entregar hasta $30 millones de sus honorarios. Le puede interesar: Por presunto cobro de coimas será denunciada la senadora Berenice Bedoya. “Fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar $4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda Alzate. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de $2,5 millones”, manifestó Mesa. Con nombre propio, el también abogado señaló a Marcela Reina Beltrán, una de las asesoras más cercanas a la senadora, de ser quien le hacía llamadas “para exigirme cumplir con el ‘compromiso’ o renunciar a mi contrato (lo hizo en julio de 2024 y en julio de 2025). La asesora Reina me llamó el 10 de julio de 2025 a pedirme que debía renunciar a mi contrato y ser nombrado en libre nombramiento y remoción, con lo cual podían echarme cuando quisiera”.

De acuerdo con el comunicador, quien presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia por concusión y calumnia, sumado a los presuntos cobros, en la UTL de Bedoya supuestamente figuraban también asesores “fantasma” que no rendían cuentas sobre su trabajo ni participaban en el día a día de la congresista, pero sí cobraban un sueldo. “Jamás la vi en las reuniones virtuales y tampoco en Bogotá”. Para respaldar su denuncia, Mesa reveló ayer chats tanto con Bedoya como con Reina que también adjuntó en el recurso ante la Corte. En uno de ellos, en medio de una conversación con Marcela Reina, esta le reclamaba al comunicador por no cumplirle “un trato”, al tiempo que cuestionaba su desempeño profesional. “Yo lo que le entendí a ella es que no le cumpliste un trato que tenías con ella y que además estuviste ausente en este tiempo”, señaló Reina en el chat con Mesa. En otro de los mensajes, conocidos por la emisora La FM, el comunicador se contacta directamente con Bedoya y le agradece por la oportunidad laboral. En ese chat, la propia congresista reconoce que Mesa es “muy bueno”, pero expresa su intranquilidad por “un comentario mal intencionado” cuyo origen es desconocido y que, según la congresista, está relacionado “con algo que solo quería ayudarle a los dos”. Previamente, en un mensaje de agosto de 2024, la senadora cuestiona a Mesa por la divulgación de una denuncia en un chat en Facebook en la que se detallaban las presuntas coimas.

“Me parece muy delicado eso, Sergio”, dice Berenice Bedoya, mientras que Mesa se limita a decir que ya estaba hablando del tema con el equipo. Luego le envió un mensaje instantáneo a través de un audio en la red social WhatsApp. Bedoya se defiende Conocida la denuncia, este diario intentó comunicarse con la congresista, quien hasta el cierre de esta edición no había emitido una respuesta. Sin embargo, Bedoya se pronunció a través de su cuenta en X y, al advertir “las diversas dificultades que se presentaron en el relacionamiento de Mesa con miembros del equipo de trabajo y otras unidades legislativas”, negó con vehemencia los señalamientos. “Me causa gran extrañeza que, a pesar de que días antes de finalizar su contrato, reiteró de forma pública su agradecimiento por pertenecer a mi UTL, haya decidido a través de redes sociales realizar declaraciones basándose en injurias y calumnias en mi contra y de mi familia”, afirmó. En esa línea, asegurando que conoció al abogado desde sus inicios en la política en su natal Yarumal, indicó que “desde el inicio tuve conocimiento de los distintos escándalos que ha tenido por su desempeño profesional y comportamiento personal”. No obstante, dijo que decidió darle una oportunidad laboral y él mismo agradeció ese gesto. “Desde el mes de octubre de 2025 me generaron la alerta de que el profesional se encontraba solicitando favores y gestiones a mi nombre sin recibir ningún tipo de autorización o instrucción, razón por la cual decidí no renovar su contrato”, agregó, atribuyendo la denuncia no a “un ataque de sinceridad”, sino a una estrategia en su contra dada la coyuntura electoral.