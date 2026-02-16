Duro revés de Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay, cayó ante Ecuador y es penúltima en el hexagonal

La Selección Colombia tuvo que esperar hasta el último turno para disputar su juego ante Ecuador, en el cierre de la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Paraguay y esa espera las afectó, pues las dirigidas por Carlos Paniagua estuvieron muy lejos del nivel y terminaron cayendo 1-0 ante las ecuatorianas. El tanto de las rivales llegó a los 66 minutos, con un remate de larga distancia, casi desde la mitad del campo, de Rosa Flores quien aprovechó una mala entrega de María Torres para colgar a la arquera Luisa Agudelo, quien a pesar del esfuerzo no alcanzó a evitar el gol.

Pero la jugada del tanto de las ecuatorianas, fue solo una de las decenas de malos pases que Colombia tuvo en el compromiso, las cafeteras con el paso de los minutos se fueron llenando de frustración, y por ello, empezaron a tomar malas decisiones en algunas acciones del partido. Las ecuatorianas por su parte, nunca dejaron de presionar para buscar la equivocación de las colombianas, que, con el paso de los minutos se fueron llenando de ansiedad y frustración por no poder marcar y más cuando las rivales anotaron, pues terminaron desesperadas en el campo de juego, sin mostrar efectividad o claridad en la última parte del campo. Prueba del desespero y la mala noche de las colombianas, llevaron a que las dirigidas por Paniagua, cometieran faltas y recibieran tarjetas amarillas, cinco para las jugadoras Isabela Díaz, Marleidy Cossio, Mariana Mosquera, Lina Arboleda y Mariana Silva.

Luisa Agudelo salvó una segunda acción, de las ecuatorianas que llegaron con peligro y en el remate la colombiana respondió para evitar una caída por más goles. Al final, el agotamiento de las colombianas fue evidente, pues tuvieron que esforzarse el doble, por las malas entregas de balón, que dejaron en varias ocasiones a los ecuatorianas con grandes opciones de marcar más goles. Primera derrota de las colombianas en el torneo y primer gol en contra para Luisa Agudelo quien terminó la fase de grupos sin recibir tantos. Algo similar pasó con Argentina que venía con puntaje perfecto, pero recibió dos goles y aunque no perdió, ya su valla no está invicta.