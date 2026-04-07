Colombia y los fenómenos climáticos: ¿cuál causa más muertes, La Niña o El Niño?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), El Niño y La Niña forman parte de la Oscilación del Sur (ENSO), un patrón climático que altera la temperatura del océano Pacífico y modifica lluvia y temperatura alrededor del mundo, con efectos diversos según la región. El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas superficiales del océano, generando sequías en algunas zonas y lluvia en otras, mientras que La Niña implica temperaturas más frías, produciendo mayores precipitaciones en muchos lugares. Entérese: Este año habría un “súper fenómeno del Niño”, el más fuerte en 140 años, ¿qué pasará en Colombia?

El impacto de La Niña en Colombia: más muertes directas

Colombia y los fenómenos climáticos: ¿qué causa más muertes, La Niña o El Niño? FOTO: Manuel Saldarriaga

El documento muestra que más de 1.015.000 personas quedaron damnificadas, con miles de municipios declarados en calamidad pública, principalmente por inundaciones y deslizamientos. Además, el antecede de la temporada de lluvias 2010‑2011, muestra que fue fuertemente influenciada por un evento de La Niña, dejó al menos 301 fallecidos en Colombia debido a inundaciones y derrumbes. Lea también: Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique El análisis de riesgos y exposiciones del Programa Mundial de Asistencia Humanitaria (OCHA) señala que un escenario de Niña fuerte podría afectar a millones de personas en el país, muchos de ellos con consecuencias directas en vidas y bienestar.

El Niño: impactos indirectos y mortalidad a largo plazo

Aunque en Colombia El Niño no suele causar tantas muertes directas como La Niña, sus efectos son más graduales y extendidos en el tiempo. El Niño en Colombia suele asociarse con sequías, altas temperaturas y estrés hídrico, que afectan la agricultura, el abastecimiento de agua y la salud pública de manera progresiva. Un estudio interdisciplinario liderado por investigadores de Nanyang Technological University (NTU) de Singapur, con participación de la City University of Hong Kong, encontró que los eventos de El Niño pueden reducir las mejoras en la esperanza de vida, ralentizar los avances en mortalidad y aumentar riesgos sanitarios asociados con exposiciones climáticas extremas, incluso en países con sistemas de salud más sólidos, debido a golpes de calor, polución, escasez de alimentos y otros impactos climáticos acumulados.

Imagen de referencia. Colombia y los fenómenos climáticos: ¿qué causa más muertes, La Niña o El Niño? FOTO: Colprensa

Le puede interesar: El Siata advierte que las lluvias no pararán en Medellín hasta mediados de abril Esto significa que El Niño también contribuye a muertes relacionadas con el clima, pero más por factores de salud y condiciones socioeconómicas que por eventos de desastre agudo.

¿Cuál de los dos, La Niña o El Niño, provoca más muertes y desastres?

En Colombia, la evidencia histórica y oficial indica que La Niña ha generado más muertes directas por eventos climáticos extremos (inundaciones, deslizamientos, colapsos de infraestructura) que El Niño, que actúa más como un riesgo acumulativo con impactos dispersos y menos visibles de inmediato. A nivel global, ambos fenómenos pueden estar asociados con mortalidad, pero no existe un registro preciso que diga que uno de los dos causa más muertes en el mundo en general, porque sus efectos varían según región, vulnerabilidad social y capacidad de adaptación. Eventos de El Niño, por ejemplo, están relacionados con brotes de enfermedades y estrés térmico, mientras que La Niña suele intensificar lluvias y riesgos hidrometeorológicos. Conozca: Cuatro municipios más estrenarán fotomultas en Antioquia: ¿cuáles son y en qué vías se instalarán? Colombia está ubicada en una zona vulnerable a variaciones climáticas del Pacífico, cordilleras inestables, suelos saturables y una gran cantidad de asentamientos en laderas. Cuando se presentan temporadas intensas de lluvia, como durante los fenómenos de La Niña, se desencadenan eventos de deslizamientos de tierra, avalanchas e inundaciones. Estos ocurren con poca anticipación y suelen impactar zonas densamente pobladas.

Colombia y los fenómenos climáticos: ¿qué causa más muertes, La Niña o El Niño? Imagen de referencia. FOTO: EL COLOMBIANO

Córdoba inundada. FOTO: Manuel Saldarriaga