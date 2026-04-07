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Dura derrota de Millonarios en el regreso de la Sudamericana: cayó 2-0 ante O´Higgins; América juega este jueves

Los dirigidos por David González se miden como visitantes ante Macará de Ecuador, este jueves en Ambato.

  • El cuadro Embajador perdió 2-0 en su visita a O’Higgins, en territorio chileno, en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. FOTO: Tomada de X @MillosFCoficial
    El cuadro Embajador perdió 2-0 en su visita a O’Higgins, en territorio chileno, en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. FOTO: Tomada de X @MillosFCoficial
hace 45 minutos
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A pesar de la gran expectativa que había por la presentación de Millonarios como visitante ante O´Higgins, el cuadro azul no pudo descifrar a los australes y perdieron 2-0, sufriendo además la expulsión de Jorge Arias.

Muy temprano, Arnaldo Castillo, marcó para la ventaja del local que estaba celebrando los 71 años de fundación del club, era el minuto 12 y los australes ya ganaban el duelo, mientras que Millonarios trataba de buscar el camino para lograr el descuento.

En esta oportunidad ni Leonardo Castro ni el argentino Rodrigo Contreras lograban llegar con peligro sobre el arco de Omar Carabalí.

Con el marcador a favor de los anfitriones se fueron al descanso y para la parte complementaria, aunque en el cuadro Embajador se dio el ingreso de Radamel Falcao García, que no pudo romper el arco de los australes.

Por el contrario, fue el local el que volvió a celebrar, muy cerca del final del juego, a los 83, por intermedio de Francisco Agustín González, aprovechando que Millonarios se había quedado con un hombre menos, tras la expulsión (doble amarilla) de Jorge Arias, a los 67 minutos del compromiso de ida por la fase de grupos.

Pocas fueron las opciones de Millonarios de ahí en adelante y los dirigidos por Fabián Bustos perdieron en el arranque de la fase de grupos.

Ahora, los azules tendrán que pasar la página para recibir, en la segunda fecha a Boston River, el 15 de abril, en el estadio El Campín, un rival que no será fácil, pues estuvo muy cerca de llevarse un punto de Brasil, ante Sao Paulo, que alcanzó el gol, a los 61 minutos, por intermedio de Damián Bobadilla.

¿Cuándo juega América de Cali en la Copa Sudamericana?

La primera jornada, que se extenderá hasta este jueves, tendrá también la presencia de América de Cali, segundo representante de Colombia en la competencia.

Los dirigidos por David González ya se encuentran en Ambato, territorio ecuatoriano para lo que será el duelo de este jueves ante Macará, que disputa su tercera edición en la Copa Sudamericana.

Antes lo hicieron en las ediciones de 2019 (llegó hasta la segunda ronda) y 2021 (eliminado en primera fase ante Emelec).

Entre la nómina de viajeros del América están Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Jorge Soto, Marlon Torres, Adrián Ramos, Joel Cavadia, Rafael Carrascal, Andrés Mosquera, Jean Fernández, Darwin Machis, Omar Bertel, Mateo Castillo, Luis Mina, Josen Escobar y Cristian Tovar.

Hay que recordar que, avanzarán a la fase de octavos de final los primeros de cada grupo, mientras que los equipos que ocupen la segunda casilla entrarán en la eliminatoria que recibe a los clubes provenientes de la Libertadores.

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