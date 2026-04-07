Así llegan los seis equipos colombianos en torneos Conmebol: ¿podrán dar pelea?

El fútbol colombiano quedó a deber en los últimos años con sus pobres presentaciones en el continente en los últimos seis años. La actuación más destacada de una escuadra cafetera en Libertadores desde el 2020 son unos cuartos de final que consiguió el Deportivo Pereira en el año 2023, instancia en la que cayó ante Palmeiras. En Sudamericana, fue Medellín el equipo a rescatar con su eliminación en cuartos de final en la edición de 2024 a manos de Lanús de Argentina. Para este año existe ilusión, no tanto por el nivel de los equipos, sino por la cantidad. Todos los cupos posibles para los equipos colombianos se pudieron ocupar; ahora, hay algunos clubes con mayor inversión, mejor presente o simplemente más experiencia en torneos internacionales que otros.

¿Cómo llegan los equipos cafeteros a Libertadores?

Deportivo Independiente Medellín jugará la Copa Libertadores de América por primera vez desde 2023. El Rojo tiene algo que no es muy común en el fútbol actual, proceso; Alejandro Restrepo, su director técnico, está a cargo del plantel profesional desde el segundo semestre del 2024; incluso fue el estratega del DIM en la Sudamericana de ese año. Si bien para este año el equipo no rompió el mercado, sí se reforzó en posiciones que lo necesitaban, como en el arco con Salvador Ichazo, la posición de creador con Daniel Cataño y un delantero con Yonny González. El Poderoso se encuentra en el grupo A de la Libertadores con Flamengo, Estudiantes y Cusco. Medellín sabe que no es favorito a ganar el grupo, ya que Flamengo (actual campeón) es el más fuerte. Se espera que el Medallo luche por el segundo lugar con Estudiantes de La Plata y pueda ganarle ambos partidos a Cusco de Perú.

Independiente Santa Fe es otro de los equipos que estará en la Gloria Eterna. El equipo dirigido por Pablo Repetto no convence a sus hinchas. Ha mostrado mejoría en los últimos compromisos, pero el panorama es desolador en la Liga Betplay. El conjunto Cardenal pone todas sus fichas en la Copa Libertadores, así o ha hecho saber su presidente Eduardo Méndez, quien cuando oficializó a Repetto en el puesto de entrenador dijo: “con su experiencia se busca ser competitivos en Copa Libertadores”, afirmó el presidente del Expreso Rojo. Santa Fe comparte el grupo E con Peñarol, Platense y Corinthians. A priori, el favorito es Corinthians; sin embargo Santa Fe debe como mínimo hacerse fuerte como local, ya que la actualidad de los otros dos equipos tampoco es la mejor. Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol profesional colombiano, arrancó el año vendiendo a la máxima figura del título conseguido en diciembre, José Enamorado, quien fue a Gremio de Brasil por 2,5 millones de euros. Junior rompió el mercado en el fútbol colombiano con la llegada de Luis Fernando Muriel, jugador en el que invirtió 1 millón de euros y que lleva 7 goles y una asistencia en 15 partidos ligueros. El Tiburón no convence a su gente, no jugará en su ciudad en Libertadores por los arreglos del Metropolitano y el poco aforo en el Rogelio Martínez, razón por la cual jugará como local en el estadio Jaime Morón de Cartagena; comparte grupo con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal. Este es un grupo con un claro favorito (Palmeiras), pero que en los papeles es accesible para Junior. Por último, el Deportes Tolima que dirige Lucas González juega su segunda edición de Copa Libertadores seguida. El cuadro Pijao tiene un fútbol lírico, técnico y agradable de ver; sin embargo, comete fallos en defensa constantemente y se le complica cerrar los partidos. El actual subcampeón de la Liga Betplay forma parte del grupo B con Coquimbo Unido, Nacional de Uruguay y Universitario. Si se le compara con los otros grupos donde hay presencia colombiana, el más favorable es el del Tolima, sin brasileños y con equipos de un nivel similar. El Pijao, a priori, tiene ilusión para ganar el grupo, aunque cabe recalcar que Nacional de Uruguay ha ganado la Copa en tres ocasiones.

¿Cómo se encuentran los de Copa Sudamericana?