Así llegan los seis equipos colombianos en torneos Conmebol: ¿podrán dar pelea?

El fútbol colombiano quedó a deber en los últimos años con sus pobres presentaciones en el continente en los últimos seis años. La actuación más destacada de una escuadra cafetera en Libertadores desde el 2020 son unos cuartos de final que consiguió el Deportivo Pereira en el año 2023, instancia en la que cayó ante Palmeiras. En Sudamericana, fue Medellín el equipo a rescatar con su eliminación en cuartos de final en la edición de 2024 a manos de Lanús de Argentina.
Para este año existe ilusión, no tanto por el nivel de los equipos, sino por la cantidad. Todos los cupos posibles para los equipos colombianos se pudieron ocupar; ahora, hay algunos clubes con mayor inversión, mejor presente o simplemente más experiencia en torneos internacionales que otros.