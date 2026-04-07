x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Irán confirma cese al fuego bilateral anunciado por Trump y permitirá el paso por Ormuz

Teherán confirmó una tregua de dos semanas con Estados Unidos, mediada por Pakistán, y aseguró que permitirá el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

  • El estrecho de Ormuz volvió al centro de la tensión entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de un cese al fuego bilateral de dos semanas. FOTO: Getty
Andrea Lara
07 de abril de 2026
Irán confirmó este martes un cese al fuego bilateral de dos semanas con Estados Unidos, luego del anuncio hecho por el presidente Donald Trump, quien horas antes había amenazado con eliminar “a toda una civilización” iraní si Teherán no permitía nuevamente el paso seguro de barcos por el estrecho de Ormuz.

El acuerdo fue anunciado por Trump en redes sociales poco antes de que venciera el plazo que él mismo había fijado para que Irán aceptara reabrir esa ruta marítima, clave para el transporte de petróleo, gas y otras mercancías. La propuesta fue impulsada por Pakistán, que actuó como mediador y planteó que ambas partes respetaran una tregua de dos semanas mientras Irán permitía el tránsito sin interferencias por Ormuz.

Poco después del anuncio, un funcionario estadounidense aseguró que habían cesado los ataques militares de Estados Unidos contra Irán. La confirmación iraní llegó por medio del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien afirmó en un comunicado que el país “pondría fin a su operación defensiva” y que durante un periodo de dos semanas sería posible el paso seguro por el estrecho, siempre que existiera coordinación con el ejército iraní.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán también confirmó oficialmente el acuerdo y lo presentó como una victoria, al considerar que Estados Unidos había aceptado las condiciones planteadas por Teherán. Según tres funcionarios iraníes citados en el reporte, el país aceptó la propuesta tras intensos esfuerzos diplomáticos de Pakistán y una intervención de última hora de China, uno de sus principales aliados.

El alto al fuego llega después de una jornada de alta tensión, en la que incluso no estaba claro si existían conversaciones activas entre las partes. En un momento del día, cuando Trump amenazó con lanzar ataques devastadores contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras críticas, Irán dejó de participar en las negociaciones indirectas.

En las horas previas al plazo de las 8:00 p. m., Estados Unidos e Israel intensificaron sus ataques sobre territorio iraní, mientras Pakistán redoblaba sus gestiones diplomáticas. Aunque la tregua no supone el fin definitivo de la guerra, sí abre un margen de dos semanas para intentar una salida más duradera al conflicto.

