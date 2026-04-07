Los 10 confusos mensajes que muestran a Petro desatado entre el delirio y las teorías conspirativas

En un solo mensaje del presidente Gustavo Petro en la red social X hay cuatro teorías de la conspiración, acusaciones sin fundamentos, amenazas y propuestas o anuncios irrealizables.
Sucedió hace unos días en plena Semana Santa y hasta ayer martes cuando el jefe de Estado publicó extensos mensajes —con mala ortografía— que fueron duramente criticados no solo por la oposición sino por expertos que lo controvirtieron con cifras, estudios y evidencia.
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En uno de esos largos pronunciamientos, el mandatario arranca diciendo: “El neoliberalismo lleva a la extinción a la humanidad y la vida entera en el planeta, es falso el teorema de Walras sobre el bienestar social, que en Colombia se implementa desde los tiempos de Julio Cesar Turbay Ayala, es falso ese teorema porque la realidad de la crisis climática y el virus del COVID, determinado por la crisis climática al cambiar las rutas tradicionales de alimentación de los murciélagos, demostró que el libre mercado sin regulación no lleva a la maximización del bienestar del individuo y la sociedad, sino a su extinción (sic)”.
Luego, en el mismo tuit, habló de la muerte del líder gringo de derecha asesinado Charlie Kirk, pero difundió una teoría conspirativa: “(...) fue un asesinato que no vino de fuera de su camiseta como se ve claramente en el vídeo de su asesinato, vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista al parecer cuerpos de seguridad infiltrados”.
Apenas en el párrafo siguiente, de la nada, habla del nazismo: “Como pasó con el incendio del Reichstag en la Berlín Nazi (sic)”. Y en el párrafo siguiente del disidente Iván Mordisco:
“Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo; así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo”.
También mezcla otros temas, pero finaliza pidiendo “a Brasil extender el sistema PIX a Colombia, ojalá deje de considerar la lista OFAC que ya no sirve”.
La lista podría seguir, pues en días previos ya había publicado otros mensajes parecidos, en los que mezcla temas sin llegar a una conclusión. Ya no es una manera “disruptiva” de comunicar sino que el común denominador es que está “desatado”.