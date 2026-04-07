Los 10 confusos mensajes que muestran a Petro desatado entre el delirio y las teorías conspirativas

En un solo mensaje del presidente Gustavo Petro en la red social X hay cuatro teorías de la conspiración, acusaciones sin fundamentos, amenazas y propuestas o anuncios irrealizables. Sucedió hace unos días en plena Semana Santa y hasta ayer martes cuando el jefe de Estado publicó extensos mensajes —con mala ortografía— que fueron duramente criticados no solo por la oposición sino por expertos que lo controvirtieron con cifras, estudios y evidencia. Lea también: Nuevo round entre Petro y Bukele: ¿por qué el salvadoreño le ofreció trasladarle todos sus presos? En uno de esos largos pronunciamientos, el mandatario arranca diciendo: “El neoliberalismo lleva a la extinción a la humanidad y la vida entera en el planeta, es falso el teorema de Walras sobre el bienestar social, que en Colombia se implementa desde los tiempos de Julio Cesar Turbay Ayala, es falso ese teorema porque la realidad de la crisis climática y el virus del COVID, determinado por la crisis climática al cambiar las rutas tradicionales de alimentación de los murciélagos, demostró que el libre mercado sin regulación no lleva a la maximización del bienestar del individuo y la sociedad, sino a su extinción (sic)”. Luego, en el mismo tuit, habló de la muerte del líder gringo de derecha asesinado Charlie Kirk, pero difundió una teoría conspirativa: “(...) fue un asesinato que no vino de fuera de su camiseta como se ve claramente en el vídeo de su asesinato, vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista al parecer cuerpos de seguridad infiltrados”. Apenas en el párrafo siguiente, de la nada, habla del nazismo: “Como pasó con el incendio del Reichstag en la Berlín Nazi (sic)”. Y en el párrafo siguiente del disidente Iván Mordisco: “Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo; así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo”. También mezcla otros temas, pero finaliza pidiendo “a Brasil extender el sistema PIX a Colombia, ojalá deje de considerar la lista OFAC que ya no sirve”. La lista podría seguir, pues en días previos ya había publicado otros mensajes parecidos, en los que mezcla temas sin llegar a una conclusión. Ya no es una manera “disruptiva” de comunicar sino que el común denominador es que está “desatado”.

La economista Fanny Kertzman respondió en X ese post del mandatario: “Creo que debemos imprimir este trino y adjuntarlo a una solicitud de encierro en un siquiatrico”.

Aunque suene exagerado y se trate de la salud mental del jefe de Estado, lo cierto es que la crítica crece en redes. Como ella, hay otros usuarios en redes que controvierten a Petro, pero en algunos casos lo desmienten punto por punto. Por ejemplo, el profesor Luis Guillermo Vélez, hizo toda una explicación de por qué Petro estaba malinterpretando la teoría económica de León Walras, el economista francés que murió a principios del Siglo XX. “A ver, GF (sic), una pequeña lección de pensamiento económico. No lo hago por ti, se que es inútil, sino por unos alumnos míos que me han pedido que te ponga en tu lugar”, dijo el docente y luego publicó otro extenso mensaje controvirtiendo lo dicho por el mandatario. La cuestión, más allá del detalle de cada discusión, es que este no es un comportamiento nuevo en el jefe de Estado, pero en el ocaso de su periodo presidencial —quedan menos de cuatro meses—, parece que se ha tornado al delirio. Es decir, que no importa el tema sino el ánimo de confundir o distraer, a cualquier costo. Incluso, publicó una foto de su hija Sofía y su nieta Mailé —apenas una bebé— para defender a Hollman Morris, gerente de RTVC, señalado de acoso sexual. Antes, hace algunas semanas, utilizó el cumpleaños de su hija mayor Andrea para atacar al expresidente Álvaro Uribe. Lea también: “Él se la robó”: amigo catalán de Petro se habría quedado con los 500 millones que ‘Papá Pitufo’ quería meter a la campaña “Feliz cumpleaños a mi hija Andrea Petro, exiliada en Francia durante mucho tiempo. Andrea es madre de Victoire y Lune, y mi hijo Andrés ahora es padre de Mailé, también fuera del país y exiliado. (...) Mi familia está lejos desde que el gobierno de Uribe decidió perseguir con el DAS, siendo congresista, cuando hice mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el año 2007. En aquella época pensaban destriparme y ponerme preso a como diera lugar”. No menos importante es la mención de Petro al debate electoral, que aunque está prohibido por parte de funcionarios públicos ya hace parte del día a día del mandatario. Además de todo lo anterior, EL COLOMBIANO seleccionó 10 temas citados por el presidente Petro que son falsos, conspirativos y que rayan en una suerte de delirio en el ocaso del autodenominado “Gobierno del Cambio”.

¿Qué tiene que ver la gorra de Trump con Ricardo Roa?

Apenas la junta directiva de Ecopetrol decidió que Ricardo Roa se debe distanciar de su cargo por un par de meses con una licencia no remunerada, el presidente Petro decidió publicar un extraño mensaje en X acompañado de una foto en el Despacho Oval en el que aparecen él, el gerente de la petrolera y otros funcionarios colombianos junto a Trump. “(...) Les dije (a la junta) que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo (a Roa). Yo dije que jamás he sentido una actitud de EE. UU. contra Ecopetrol”, dijo el mandatario. Pero nada tiene que ver con las imputaciones a Roa.

Utilizó a su hija y nieta para defender a Hollman Morris

Un tuit con la foto de su hija Sofía y su nieta Mailé bastó para defender a un presunto acosador de mujeres como Hollman Morris y atacar a un medio de comunicación. “Hablamos que hay que deconstruir al hombre y no destruir al hombre. Y que debe darse una gran lucha femenina por las periodistas acosadas sexualmente en Caracol TV, que expresa lo que sucede en muchas empresas de Colombia, el acoso sexual sobre la mujer trabajadora por parte de los directivos o de los mismos dueños de la empresas”, dijo, pero no mencionó las quejas y denuncias contra Morris, a quien defiende.

Amenazó la independencia del Banco de la República con enredos

El jefe de Estado, que se precia de ser un destacado economista, ha citado en desorden teorías económicas en los últimos días para justificar su decisión y la del ministro de Hacienda, Germán Ávila de ausentarse de la junta del Banco de la República. Como ha advertido este diario, esa decisión motivada por el aumento de la tasa de interés, es peligrosa para la Constitución de 1991 y en contra de la democracia misma. El grupo de funcionarios, contratistas, activistas y economistas que firmaron una carta en contra del BanRep están liderados por el ministro de Educación, Daniel Rojas, criticado por varios aspectos, entre ellos su falta de conocimiento en el sector que lidera.

Iván Mordisco y el “jaguar colombiano traqueto”

El presidente Petro dice que el disidente “Iván Mordisco” se ha salvado de ser neutralizado porque “compra los comandantes que deben capturarlo. Así se escapa de los bombardeos (...) le avisan de cada bombardeo”, dijo uno de los mensajes en X. Pero el mandatario no adjuntó, a la fecha, ninguna prueba de ello o alguna denuncia relacionada. Además, “se lava las manos” pues el comandante en jefe de las Fuerzas Militares es el propio presidente de la República que ya va a completar sus cuatro años de mandato. Lea también: Nuevos detalles sobre vínculo entre amigos de Petro y Alcocer con petroleros en tiempos de Maduro

La irresponsabilidad frente al crimen de Miguel Uribe Turbay

En un mismo tuit confuso, el presidente Petro volvió a referirse al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Repitió de manera irresponsable la teoría de que al político uribista lo habían asesinado “los esmeralderos” e hizo una conexión con la Junta del Narcotráfico, un supuesto grupo criminal que lo quería matar también a él. Pero la propia Policía y miembros de las centrales de Inteligencia han dicho que más que esa tal “Junta” no existe y que son algunos narcos que comparten rutas y delitos más no un grupo organizado.

La lista Clinton como justificación para atacar a Estados Unidos

Desde octubre del año pasado, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista OFAC, más conocida como la Lista Clinton; también la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos hacen parte de ese listado. La razón, que aún sigue en firme, es porque investigan a Petro y sus presuntos vínculos con el narcotráfico, sin que aún haya cargos en su contra o de su círculo. Sin embargo, esa inclusión en la OFAC ha servido para que Petro ataque a Estados Unidos, como era de esperarse, pero también con el ánimo de justificar otras teorías de la conspiración. Lea también: Así le ha ido a los ex M-19 en el Gobierno Petro: entre fugitivos, investigados y poco eficientes

Petro difundió teoría conspirativa sobre asesinato de Charlie Kirk

El delirito de Petro trasciende fronteras y llega a juntarse con teorías conspirativas que difunde la extrema derecha en Estados Unidos. El mandatario dijo que la muerte del líder gringo de derecha asesinado Charlie Kirk “fue un asesinato que no vino de fuera de su camiseta como se ve claramente en el vídeo de su asesinato, vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista al parecer cuerpos de seguridad infiltrados”. Como ha probado la justicia norteamericana, ese crimen fue cometido por una persona que está en juicio y que, según la evidencia, sí le disparó.

¿Qué tiene que ver Netanyahu con el asesinato de Kirk?

En esa misma línea, el jefe de Estado volvió a criticar al primer ministro Benjamin Nentayahu relacionándolo con hechos en los que no tendría responsabilidad como la muerte de Charlie Kirk. Sin desconocer el genocidio que se ha cometido en Gaza por parte de Israel al comando de Netayahu, el mandatario colombiano ha tenido un doble rasero en los conflictos bélicos.

Es vehemente para condenar el genocido a los palestinos, pero no la invasión rusa en Ucrania o los excesos cometidos por el otrora dictador, hoy capturado, Nicolás Maduro en Venezuela.

El apoyo a Iván Cepeda con ataques al expresidente Uribe

Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, ha recibido el apoyo del Gobierno en pleno. Pero en los mensajes del presidente Petro en X hay una constante en medio del delirio: ataques contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de discusiones en redes. En la última semana, por lo menos en tres ocasiones, Petro ha opinado, por decir lo menos, en cruces que tienen Uribe y Cepeda. Pero más allá de los ataques, el respaldo no es solo discursivo sino que se traduce en guiños en otros mensajes cortos y largos, lo cual esta prohibido por ley. Lea también: ¿A qué le teme Iván Cepeda con los debates? Candidatos le reclaman “que dé la cara” Aún así, el jefe de Estado, según fuentes del Gobierno, confía en que Cepeda pase a la segunda vuelta y prefiere que se mida contra Abelardo de la Espriella y no contra Paloma Valencia.

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