Nacional entregó el parte médico de Cristian Chicho Arango; estas son las lesiones que tiene el delantero

Aunque Cristian Chicho Arango había entregado un parte de tranquilidad a los seguidores de Atlético Nacional, el club, ya emitió el informe médico sobre su condición de salud tras el traumatismo que sufrió en el duelo ante Águilas Doradas.

De acuerdo con lo expresado por Atlético Nacional, Arango presenta “luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral que, por fortuna, no pasó a mayores”.

Debido a la conmoción cerebral, el jugador fue sometido a los protocolos que ha establecido la Fifa en estos casos y por ello estará en recuperación y con monitoreo constante de los galenos del verde.