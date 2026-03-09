x

Nacional entregó el parte médico de Cristian Chicho Arango; estas son las lesiones que tiene el delantero

El delantero sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensa de Águilas Doradas Diego Hernández en el duelo del sábado y tuvo que abandonar el partido.

    Cristian Arango ante Águilas Doradas antes de salir del campo por una conmoción cerebral que sufrió en el duelo disputado en el estadio Cincuentenario. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

Aunque Cristian Chicho Arango había entregado un parte de tranquilidad a los seguidores de Atlético Nacional, el club, ya emitió el informe médico sobre su condición de salud tras el traumatismo que sufrió en el duelo ante Águilas Doradas.

De acuerdo con lo expresado por Atlético Nacional, Arango presenta “luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral que, por fortuna, no pasó a mayores”.

Debido a la conmoción cerebral, el jugador fue sometido a los protocolos que ha establecido la Fifa en estos casos y por ello estará en recuperación y con monitoreo constante de los galenos del verde.

En el parte médico Atlético Nacional no entrega detalles sobre el tiempo de incapacidad de Arango, pero dependiendo del tratamiento que le tengan que hacer, puede ser entre seis semanas o cuatro meses.

Por ahora, toca esperar que el cuadro verde oficialice el tiempo de incapacidad y el tratamiento que le seguirán a Arango para sus lesiones.

Nacional se prepara para el duelo del martes ante Junior

Atlético Nacional se mide a Junior este martes, a las 8:30 de la noche, como visitante; por ello, el grupo ya viajó a Barranquilla para el duelo.

El verde es tercero en la tabla de posiciones a un solo punto de Once Caldas e Internacional de Bogotá, que son líderes con 19 unidades.

Nacional viene de ganar como visitante ante Águilas Doradas por la Liga Betplay.

