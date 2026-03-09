Flecho: detalles de la programación e invitados del evento que celebra la cultura del Chocó

La novena edición de FLECHO –Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó– se realizará hasta el 22 de marzo de 2026 con una programación que recorrerá varios municipios del Chocó biogeográfico. El evento inició en Bahía Solano el 6 de marzo, continuará en Turbo del 11 al 15, llegará a Istmina el 17 y finalizará en Quibdó del 18 al 22 de marzo.

Siga leyendo: Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio

El encuentro literario es organizado por la Corporación Educativa y Cultural Motete y reunirá a escritores, artistas, gestores culturales y agentes comunitarios para dialogar sobre el tema central de esta edición: las reparaciones. Según sus organizadores, la programación busca generar conversaciones sobre memoria, territorio y reconstrucción colectiva en regiones marcadas por diferentes formas de violencia histórica y contemporánea.

En palabras de sus gestores, el festival propone reflexionar sobre las fracturas que han afectado a las comunidades del Chocó biogeográfico. Entre ellas se mencionan procesos históricos como el genocidio de pueblos originarios y la esclavización de africanos, así como las violencias que han atravesado a Colombia en las últimas décadas. Estas experiencias, señalan, han dejado huellas en los territorios, las memorias y las formas de vida de las comunidades.

Durante las jornadas se realizarán conversatorios, talleres, lanzamientos de libros, proyecciones audiovisuales y presentaciones musicales. En estos espacios participarán autores y creadoras provenientes de los territorios donde se desarrolla el festival, entre ellos Enilda Jiménez Pineda, Antún Ramos, María Victoria Palacios, Jhonny Hendrix, Tomasa Medrano, Neil Quejada, Danny Castro, Jhonmer Hinestroza y Elizabeth “Chava” Moreno.