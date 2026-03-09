x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Temblor de magnitud 4,7 sacude Colombia, ¿lo sintió?

Las autoridades monitorean el evento y recopilan reportes de ciudadanos.

  • El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo preliminar de magnitud 4,2 este 9 de marzo. FOTO: Servicio Geológico Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 36 minutos
bookmark

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un sismo preliminar de magnitud 4,7 registrado a las 17:11 de este 9 de marzo en Colombia y pidió a los ciudadanos reportar si sintieron el movimiento.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo su epicentro en el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 91 kilómetros. El movimiento telúrico fue detectado por 100 estaciones sismológicas.

La entidad precisó que el evento se localizó cerca de los municipios de Argelia (a 5 km), El Cairo (a 7 km) y San José del Palmar (a 19 km).

Según los reportes ciudadanos recopilados por la entidad, el temblor fue percibido principalmente en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia, entre otros departamentos, con una intensidad máxima estimada de 6, lo que puede significar daños leves.

Hasta el momento se han recibido más de 800 reportes de personas que sintieron el sismo.

Infraestructura
Temblor de tierra
sismo
Tierra
Servicio Geológico Colombiano
ciudades
Colombia
