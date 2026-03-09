Así les fue a candidatos a Congreso que se la jugaron por defender el sistema de salud

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo —además de actualizar el mapa político del país— midió el aceite electoral de candidatos que hicieron de la defensa del sistema de salud una de sus principales banderas de campaña. En total, 16 personas con esa postura se lanzaron al ruedo para el Congreso, que venían del sector privado, las redes sociales, el activismo y que habían estado en política.
De estos candidatos, cuatro resultaron elegidos: tres al Senado y una a la Cámara de Representantes. Los demás fracasaron en su intento de llegar al Capitolio.