Atención: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Luego de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, el candidato del Pacto Histórico dio a conocer la noticia este lunes en sus redes sociales.

    Iván Cepeda y Aída Quilcué. Foto: Colprensa y redes sociales Aída Quilcué
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por medio de un video publicado este lunes 9 de marzo en sus redes sociales, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció que su fórmula vicepresidencial será la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué.

Le puede interesar: Padres de familia rechazaron un evento político de Iván Cepeda en el reconocido Colegio Americano de Bogotá

La decisión de Cepeda se dio a conocer precisamente en la tarde de este lunes, justo un día después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, en donde la candidata Paloma Valencia salió como amplia ganadora.

Además del video del candidato, la noticia también fue ratificada por medio de un comunicado del Pacto Histórico, en el cual explicaron la razón de esta nueva unión con miras a las elecciones presidenciales de este año.

De acuerdo con el documento del partido político, la fórmula Cepeda–Quilcué tiene como objetivo buscar una transformación en los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia.

Este movimiento político fue apoyado por los principales dirigentes del Pacto como Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez, quienes respaldaron la fórmula presidencial de cara al proceso electoral.

Lo que se sabe de Aída Quilcué

La senadora y reconocida lideresa indígena nacida en el territorio de Tierradentro, en el departamento del Cauca, ha estado recientemente en la órbita de la opinión pública tras protagonizar una fuerte discusión con el Ejército y un secuestro en su contra.

Antes de convertirse en congresista del país, Quilcué se desempeñó como autoridad comunitaria y consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), siendo uno de los procesos organizativos más importantes del movimiento indígena en el país.

Y es que el pasado mes de agosto de 2025, la senadora protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional luego de haber sido “perseguida” por presuntamente no haberse detenido en un puesto de control militar.

“Soy senadora de la República, aquí está mi credencial. ¿Por qué me siguen así? Si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad. ¿Por qué me siguen de esa manera?”, expresó la senadora Quilcué en el video.

El tema del secuestro ocurrió recientemente, justo el pasado mes de febrero, cuando las autoridades denunciaron el secuestro de la congresista y su esquema de seguridad en una vía del departamento del Cauca.

Este hecho se habría presentado entre los municipios de Inzá y Totoro, según reclamó el equipo de la senadora. “Presuntamente han sido secuestrados”, alertaron. Luego, pasados cinco días del anuncio, el Ministerio de Defensa aseguró que, gracias a la presión de la Guardia Indígena, la senadora quedó en libertad.

También le puede interesar: La Gran Consulta con Paloma Valencia como ganadora superó en votos la consulta de Petro de 2022

