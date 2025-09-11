Así fue el homenaje de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe: entre el dolor por su asesinato y el respaldo a la aspiración presidencial de su suegro

Un mes después del atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe, el parque El Golfito volvió a convertirse en escenario de su voz. En el mismo lugar donde el 7 de junio recibió el ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, quien semanas atrás había lanzado su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, encabezaron un homenaje cargado de memoria, fe y llamados a la unidad.

El acto reunió a decenas de personas que escucharon las palabras de Tarazona, quien pasó un par de semanas por fuera del país tras el entierro de su esposo.

Lea aquí: Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe

“Hoy más que nunca, pidámosle a Dios y a la Virgen que curen a nuestra amada Colombia. Miguel sacrificó su vida, el poder ver crecer a Alejandro, cosas tan maravillosas como su primer día de colegio, ver graduarse a las niñas... Que su sacrificio no sea en vano”, dijo.

Tarazona llamó a la unidad frente a la violencia y aseguró que el país puede recuperar la seguridad y la decencia. En ese momento, al pronunciar la frase “La decencia gobernará”, giró la mirada hacia su suegro, en un gesto que fue interpretado como un apoyo a la candidatura presidencial de Uribe Londoño.