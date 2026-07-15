¿El Centro Democrático se quedaría sin presidencias del Congreso? Gobierno De la Espriella les puso rival en Cámara y Senado

El Centro Democrático tenía prácticamente asegurada la presidencia de la Cámara de Representantes para la primera legislatura, pero tras una “jugadita” para asegurar la del Senado, parece que no tendrá ni la una ni la otra. Para Cámara, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tendría un preacuerdo listo por Nicolás Barguil, del Partido Conservador, y para Senado insistiría con Alfredo Deluque, de La U.
Además, como conoció EL COLOMBIANO, ya se habló de qué partidos presidirían la Cámara en estos cuatro años. El primer año sería el Conservador con Barguil, el segundo el Partido Liberal,
Normalmente, el gobierno entrante escoge a sus candidatos para presidir el Congreso el primer año. Es una norma no escrita, pero que se viene cumpliendo desde hace décadas. Sin embargo, hubo varios intentos por dar un golpe en el tablero.
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