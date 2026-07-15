Vicepresidenta de Argentina calentó la previa vs. Inglaterra: llamó “piratas” a los ingleses y generó polémica

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, generó polémica tras llamar “piratas usurpadores” a los ingleses, previo al partido por semifinales del Mundial 2026 que este miércoles 15 de julio enfrentará a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.
Le puede interesar: Ingleses estallan contra el árbitro elegido para el partido entre Inglaterra y Argentina por ser el “favorito” de Messi, ¿quién es?
“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, dijo en un mensaje en la red social X la vicepresidenta, sobre la medianoche de este martes.