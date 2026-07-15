¡Armani ya está aquí! El campeón del mundo aterrizó en Medellín para oficializar su llegada a Nacional

Franco Daniel Armani, arquero argentino de 39 años, campeón del mundo en Catar 2022 y quien regresa a Atlético Nacional después de 9 años, llegó al aeropuerto José María Córdova pasadas las 7:30 de la mañana de este miércoles 15 de julio. El portero fue esperado por el personal de seguridad del verde paisa, por el coordinador logístico del club, Mario Cadavid y el director deportivo Víctor Marulanda. El futbolista llegó con su familia y más de 19 maletas para su nueva estadía en la capital antioqueña, la que siempre fue su casa. “El Milagroso de Casilda” llegó junto a su esposa Daniela Rendón y su hijo Valentino. La prensa estuvo expectante; sin embargo, no se abordó a Franco. Lo que sí se sabe es que el guardameta está feliz por terminar su carrera en el club que le abrió las puertas al mundo.

“Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando. Nunca esperé que llegara esta posibilidad, no lo tenía en mis planes. Se comunicó Atlético Nacional y, cuando pasan estas cosas, te mueven el piso y te ponen a pensar. Lo tomé más para mi último año de carrera, terminar de la mejor manera”, mencionó el argentino durante su discurso de despedida de River Plate. Armani se iba a realizar los exámenes médicos correspondientes en horas de la mañana de este miércoles. En la tarde descansará con su familia mientras ve la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, donde Argentina (plantel que conformó hace poco) se ve cara a cara con Inglaterra, en un partido más que especial para el pueblo argentino por el tema bélico de Las Malvinas.

¿En qué nivel llega Armani a Nacional?

Si bien en el último año el arquero perdió la titularidad con Santiago Beltrán en River Plate, siempre estuvo en óptimas condiciones por si Eduardo “Chacho” Coudet necesitaba de su presencia. Armani habló extra micrófonos con algunos periodistas y les mencionó que si debe atajar mañana, estará en estado de forma para que Lucas González cuente con él. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El arquero más ganador de la historia de Atlético Nacional, que está pronto a cumplir 40 años el próximo 16 de octubre; se sabe de antemano que no es el mismo del 2016, año en que consiguió la Copa Libertadores con los verdolagas, pero que su experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora pueden aportar mucho más al club en la misma medida que sus atajadas. Lea también: Los números que deja “Chipi Chipi” en Nacional tras firmar con Gimnasia y Esgrima La Plata