A punta de rifas y hecho a mano: estudiantes de la U. de A. logran podio histórico en mundial de cohetería

Aunque la Selección Colombia no logró acercarse al podio en el Mundial, este es uno de los equipos colombianos que sí consiguió un lugar entre los mejores de otro campeonato mundial. Se trata de la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026, celebrada en Midland, Texas.
Allí, el equipo colombiano Volta Rocketry, conformado principalmente por estudiantes de la Universidad de Antioquia, quedó tercero en el mundo en su categoría. Es el primer equipo colombiano en la historia del evento y el mejor resultado que ha logrado un equipo no estadounidense en la competencia.
Volta compitió en la categoría de 10.000 pies con motor comercial, la más disputada del certamen, que reúne casi la mitad de los 80 equipos inscritos en esa división, de un total de 141 escuadras de todo el mundo.
Su cohete, bautizado Cattleya en honor a la orquídea nacional de Colombia, alcanzó una altura de 9.655 pies —cerca de 2,94 kilómetros— y obtuvo un puntaje de 982,75, a menos de cinco puntos del primer lugar, que fue para la Universidad de California en Santa Cruz, con 987,32. La Universidad de Georgia ocupó el segundo puesto con 986,22.
Además de representar a Colombia, fueron el equipo latinoamericano mejor posicionado. En la clasificación general, sumando todas las categorías de la competencia, Volta quedó en el sexto puesto, siendo el único equipo no estadounidense entre los mejores de esa tabla.
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