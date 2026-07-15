A punta de rifas y hecho a mano: estudiantes de la U. de A. logran podio histórico en mundial de cohetería

Aunque la Selección Colombia no logró acercarse al podio en el Mundial, este es uno de los equipos colombianos que sí consiguió un lugar entre los mejores de otro campeonato mundial. Se trata de la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026, celebrada en Midland, Texas. Allí, el equipo colombiano Volta Rocketry, conformado principalmente por estudiantes de la Universidad de Antioquia, quedó tercero en el mundo en su categoría. Es el primer equipo colombiano en la historia del evento y el mejor resultado que ha logrado un equipo no estadounidense en la competencia. Volta compitió en la categoría de 10.000 pies con motor comercial, la más disputada del certamen, que reúne casi la mitad de los 80 equipos inscritos en esa división, de un total de 141 escuadras de todo el mundo. Su cohete, bautizado Cattleya en honor a la orquídea nacional de Colombia, alcanzó una altura de 9.655 pies —cerca de 2,94 kilómetros— y obtuvo un puntaje de 982,75, a menos de cinco puntos del primer lugar, que fue para la Universidad de California en Santa Cruz, con 987,32. La Universidad de Georgia ocupó el segundo puesto con 986,22. Además de representar a Colombia, fueron el equipo latinoamericano mejor posicionado. En la clasificación general, sumando todas las categorías de la competencia, Volta quedó en el sexto puesto, siendo el único equipo no estadounidense entre los mejores de esa tabla. Lea más: Equipo de la UdeA busca $60 millones para ir a competencia aeroespacial en EE. UU.

¿Cómo hicieron el cohete?

El cohete fue construido por “las hadas artesanas” del equipo, como dicen internamente en el grupo. Todos sus componentes estructurales están hechos a mano por los propios estudiantes, con materiales compuestos como fibra de carbono y fibra de vidrio, moldeados sobre bases impresas en 3D, con una máquina que el equipo compró con sus propios recursos. “Se hace el molde y se empieza a fabricar, a través de un proceso manual con fibra y resina, la estructura”, explica Omar Aristizábal, cofundador y mentor del grupo. Antes de fabricarlo, el equipo somete el diseño a un extenso análisis para verificar que soporte las cargas estructurales que enfrentará durante el vuelo. La categoría de 10.000 pies —la altura máxima a la que apunta el cohete— es una de las siete que tiene la competencia, que también incluye modalidades de 30.000 y 45.000 pies, tanto con motor comercial como con motores desarrollados por los propios equipos.

Despegue de Cattleya tomada de la transmisión en vivo de la competencia. Foto: cortesía.

¿Cómo es la competencia?

La IREC no es una competencia para principiantes. Antes de poder participar, los equipos deben demostrarle a la organización que cuentan con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar un proyecto de esta complejidad. “Esta ya no es una competencia amateur; es una competencia que reúne a esos grupos que ya han demostrado ser capaces de desarrollar este tipo de proyectos”, explica Aristizábal. Volta empezó a formalizar su intención de competir desde finales de 2023, pero no logró clasificar sino hasta 2025, cuando debutó como el primer y único equipo universitario colombiano en la historia del certamen. En esa primera participación volaron el primer cohete universitario colombiano de alta potencia y obtuvieron buenos resultados, lo que impulsó que, un año más tarde, lograran estar entre los tres mejores del mundo en su categoría. En 2025, Omar fue uno de los pioneros de la primera participación. Este año, ya como graduado en Ingeniería Aeroespacial, fue mentor del equipo.

Cattleya, lista para surcar los cielos americanos, en los hombros de algunas de las estudiantes que lo construyeron. Foto: cortesía.

La conformación del grupo

Volta nació principalmente en el pregrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, sede Oriente, aunque con el tiempo se han sumado estudiantes de otras carreras y de otras sedes de la universidad. Al mundial de este año viajaron 24 personas: 20 estudiantes y cuatro mentores, entre ellos Aristizábal. El proyecto es completamente estudiantil: nace, se sostiene y se ejecuta por estudiantes, con el acompañamiento y la mentoría de algunos profesores. El reto más grande, según Aristizábal, no es técnico, sino económico. Cada proyecto cuesta entre 80 y 100 millones de pesos solo en la ejecución de los prototipos, sin contar viáticos ni logística del viaje, y el apoyo institucional es casi nulo. “Son proyectos que son levantados prácticamente a punta de rifas, actividades y capital propio de los estudiantes”, cuenta. El apoyo de privados apenas cubre cerca del 20 % del costo total.

Un logro histórico

Para Aristizábal, competir en estos escenarios va más allá de ganar un podio: se trata de posicionar a Colombia en espacios internacionales de gran relevancia técnica. ”Pasamos de volar nuestro primer cohete de alta potencia a subirnos al podio mundial en solo un año, compitiendo con las universidades más importantes del mundo”, señaló el equipo tras conocerse el resultado. “Esto refleja el talento y la disciplina que hay en Colombia para fortalecer un sector espacial que apenas empieza a crecer”. Para Aristizábal, lo más memorable del viaje no fue el resultado en sí, sino ver materializado el sueño de un grupo de estudiantes que llevaba años trabajando casi sin apoyo. “Fue esa satisfacción de ver a ese grupo de personas allá representando al país, a la universidad, casi sin ningún tipo de apoyo”, recuerda. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pero la emoción del podio no fue el punto final: “No solamente fue esa emoción de ‘finalmente lo logramos, llegamos aquí’, sino llevarlo a un ‘queremos ir más allá’. Año a año queremos que esto siga mejorando y queremos llevar más lejos, más alto, el nombre de Colombia”.

Reconocimiento al tercer puesto por parte de la competencia. Foto: cortesía.

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