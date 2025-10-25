ABC de la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre: todo lo que debe saber para votar

Este domingo, 26 de octubre de 2025, la coalición política del Pacto Histórico abre sus puertas a la ciudadanía colombiana para realizar una consulta interna decisiva con miras a las jornadas legislativas del próximo año.
La jornada tiene un doble y crucial objetivo: seleccionar a su precandidato presidencial único y, simultáneamente, determinar el orden de las listas cerradas que presentará al Congreso en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Se trata de un ejercicio democrático que busca consolidar las piezas principales del movimiento de cara a la próxima contienda electoral.