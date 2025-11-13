A 40 años de la tragedia de Armero, alcalde dice que murieron más de 30.000 personas

Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el país sigue sin conocer la cifra exacta de víctimas que dejó la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985.
Durante la presentación del informe “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?”, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció que Colombia aún desconoce los datos precisos sobre la magnitud del desastre. “Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre”, dijo la funcionaria durante un acto en Honda, Tolima, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo municipio.
