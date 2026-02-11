Petro mandó a retirar al general al que señaló de un presunto complot en su contra

Luego de que el presidente Gustavo Petro, en medio de un Consejo de Ministros, afirmara que había un comandante de la Policía involucrado en una supuesta acción de complot en su contra y que habría conspirado para sabotear su reunión con Trump en la Casa Blanca, desde el Ministerio de Defensa se determinó oficializar la salida del general. Se trata específicamente del comandante de la Policía de Cali, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza. Su nombre se dio a conocer luego de que el jefe de Estado lanzó la información a la opinión pública durante una reunión de gabinete realizada este martes, en el departamento de Córdoba. Tras estas aseveraciones del mandatario colombiano, se conoció el documento del Ministerio de Defensa con fecha de este miércoles en el que se establece que: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional “por llamamiento a calificar servicios” al brigadier general Urrego Pedraza Edwin Masleider (...) a partir de la comunicación del presente decreto”.

Las palabras del jefe de Estado

Y es que Petro, sin mencionar nombre alguno, dijo que “hay un general que ordené retirar, de la Policía. Tenía una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. Acto seguido, dio una pista del oficial: “Ese tiene que ver con usted, le allanó su casa, era para eso”, señaló dirigiéndose a Armando Benedetti, el ministro del Interior, quien estaba presente en la conversación. Y complementó que “tenía como misión destruir la reunión con (Donald) Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Eso me coloca en una situación de alarma, y con esto peor”. El citado allanamiento a la propiedad de Benedetti ocurrió el 11 de noviembre de 2025 en Barranquilla, y fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación para esclarecer si el político participó en un entramado de corrupción con una empresa de certificados de aptitudes psicofísicas para ejercer la seguridad privada. La hipótesis del caso es que Benedetti, siendo congresista, habría impulsado una ley en el Congreso para beneficiar con contratos al empresario Euclides Torres, quien en compensación le habría otorgado un préstamo para la compra de una mansión. En el allanamiento participaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que en ese entonces era comandada por el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza. Un mes después fue transferido al comando de la Policía Metropolitana de Cali.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Dirección de la Policía para establecer si era cierto que había sido retirado del cargo. Desde la Sección de Comunicaciones informaron que ninguna resolución de retiro ha llegado oficialmente, que actualmente Urrego sigue al mando de la Institución en Cali y que se encuentra de permiso de descanso. También consultamos al Ministerio de Defensa. El jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, está de viaje en España, donde estableció un acuerdo con el Ministerio del Interior y la Policía de ese país para perseguir a los llamados “narcos invisibles”. En una conversación con un medio de comunicación francés, abordó el tema de manera tangencial. “Él (Petro) es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con las cuales se combate el narcotráfico, también es quien dirige los destinos del país para eliminar la ilegalidad; eso significa que genera diferentes amenazas, casi todas relacionadas con el narcotráfico, él lo ha dicho públicamente”, comentó. Añadió que la información precisa de quién está detrás del supuesto complot la maneja la Jefatura de Protección Presidencial, “y por tratarse de unas investigaciones que se están adelantando, no se puede decir en qué van”. Dicha jefatura está bajo el mando del general retirado Humberto Guatibonza, quien ostenta el cargo de jefe de protección del presidente.

El general Urrego negó las acusaciones