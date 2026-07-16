Evite dolores de cabeza: pautas para no caer en estafas telefónicas con EPS y salud

¿Le ha pasado que le llega un mensaje de texto a su celular advirtiéndole que un paquete le va a llegar, que una cuenta de correo electrónico está bloqueada o que debe pagar la cuenta de algún servicio? Si le ha llegado, ojalá no haya cliqueado los enlaces que lo acompañan: es una estafa para sacarle la platica de su cuenta de banco y traficar con sus datos personales. Por lo general, se hacía por llamadas telefónicas, pero los mensajes de texto y vía WhatsApp han tomado ventaja en esa forma de robo. De hecho, recientemente se han conocido casos en los que llaman haciéndose pasar por funcionarios de la Nueva EPS —aprovechando que son la que más afiliados tiene, con 11,7 millones— para captar datos. Le puede interesar: EPS deberán evaluar salud física y mental de quienes pidan cirugías reconstructivas.

Estas son las modalidades de estafa más comunes

Uno es “phishing”, que son los que se hacen con mensajes o correos falsos. Se caracterizan por enviar enlaces falsos haciéndose pasar por bancos, empresas o entidades oficiales para robar sus datos. También está el “vishing”, que son las llamadas fraudulentas. Esta modalidad se caracteriza porque llaman a las personas haciéndose pasar por el banco, la Policía, la Fiscalía o empresas. Le solicitan datos, claves o códigos de seguridad. El otro es el “smishing”, que son las estafas que hacen por mensajes de texto o WhatsApp. En este caso, le llegan enlaces maliciosos que buscan robar su información o instalar programas maliciosos.

Por esa aplicación, WhatsApp, también suelen hacerse robos. De esta manera, solicitan el código de verificación para tomar el control de su cuenta y suplantar su identidad para luego pedirle dinero a sus contactos. Así mismo, están los casos en los que roban cuentas bancarias: obtienen acceso a sus cuentas a través de enlaces falsos, aplicaciones fraudulentas, códigos de seguridad o redes de Wi-Fi públicas. Finalmente, están los códigos QR falsos, que se conoce como “qrishing”. De esta manera, esos códigos pueden dirigirlo a páginas falsas que roban sus datos, instalan malware o realizan cobros sin su autorización. Por eso, la recomendación es que no escanee sin verificar.

¿Cómo puede protegerse de las estafas?

La clave de esto, como en cualquier caso de estafa, es desconfiar y verificar. Por eso, nunca comparta claves, números de tarjeta de débito o crédito o códigos de verificación. Mantenga su celular bloqueado con PIN, huella o reconocimiento facial y recuerde descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales.

También es vital evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones de dinero o ingresar a su aplicación de banco. Para esto es de utilidad activar las notificaciones de movimientos en su banco. Por último, recuerde mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de su celular y revisar periódicamente los movimientos de sus cuentas.

Ojo a estas señales de alerta

Aunque esté en un día normal o en su trabajo, tenga los ojos bien abiertos ante estas señales. Los mensajes o llamadas que generan urgencia, cuando le soliciten códigos enviados por mensajes de texto y si le ofrecen premios o beneficios inesperados. También desconfíe si en una llamada o mensaje le piden instalar aplicaciones, le solicitan compartir la pantalla de su celular, si encuentra errores de ortografía o si le envían enlaces con direcciones diferentes a las oficiales.

Con las códigos QR, tenga presente que si bien pueden parecer inofensivos, podrían ser una trampa. Por esa razón, no escanee códigos de lugares públicos si no sabe quién los puso y verifique siempre la fuente antes de escanear. De esta forma pueden llevarlo a páginas falsas, descargar malware o realizar pagos sin su autorización. Por eso, si tiene dudas, no escanee. Así las cosas, cuando vea estas señales de alerta: no haga clic, no escanee, no descargue y no entregue información. Los expertos reiteran que la mejor defensa es su criterio y precaución, pues los delincuentes no necesitan hackear su celular, solo necesitan convencerlo de entregar su información.

¿Qué puede hacer si fue víctima de una estafa?