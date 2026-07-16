La Fifa abrió investigación oficial contra Argentina por la pancarta sobre Las Malvinas en la previa de la final del Mundial

La Fifa anunció este jueves que investiga la exhibición de una pancarta por parte de futbolistas de la selección de Argentina que reivindicaba la soberanía de las islas Malvinas, tras ganar la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra.
El despliegue del mensaje el miércoles en el césped del estadio de Atlanta provocó también que el Reino Unido, que administra ese archipiélago del Atlántico Sur, exigiera una investigación “exhaustiva”. El trapo fue expuesto minutos después de que Lionel Messi y compañía se impusieron por 2-1 en una nueva remontada dramática.